Er will weitermachen solange es geht

"Mir hat der Abend heute Abend viel Spaß gemacht. Besonders die intime Atmosphäre im Saal war etwas ganz Besonderes. Man ist näher an den Zuhörern und kann mit ihnen eine enge Verbindung aufbauen", sagt Patrick Lindner nach seinem Konzert, das er zusammen mit Sängerin Liane und dem Quartett "Stimmen der Berge" im Staatsbad Brückenau gab. Ihm machen die Auftritte auch nach fast 30 Jahren noch viel Freude, "ich will weitermachen, so lange es geht und so lange das Publikum mich sehen möchte", gab er die Devise für die Zukunft aus. Seiner Meinung nach befindet sich die volkstümliche Musik derzeit in einem Wandel, der sie auch wieder für das jüngere Publikum attraktiver macht. Und tatsächlich waren auch im Bad Brückenauer Publikum an diesem Abend alle Altersklassen vertreten.

"Sänger wie Andreas Gabalier zeigen, dass diese Art von Musik nach wie vor ein großes Potenzial hat und bei den Zuhörern gut ankommt. Das freut mich natürlich sehr", sagte Lindner. Er ist von der volkstümlichen Musik und Schlagern nach wie vor begeistert. Die Liebe zu dieser Musik merkte man allen Künstlern an, die in Bad Brückenau auf der Bühne standen. Und auch dem Publikum hat der Abend sehr gut gefallen, das war am großen Applaus spürbar.

Patrick Lindner war mit seinem Programm "Gefühle der Heimat" unterwegs.

Den Beginn machten die "Stimmen der Berge". Die Gruppe hat sich 2014 formiert. Alle vier waren vor ihrer Gesangsausbildung bei den "Regensburger Domspatzen", welche sie in ihrer musikalischen Laufbahn hörbar geprägt haben. So verfügten sie nicht nur über viel Einfühlungsvermögen in die Stimmung des Publikums, sondern wussten auch mit a cappella-Passagen zu gefallen, in denen sie mit reizvollen laut-leise Kontrasten für ein Hörerlebnis der besonderen Art sorgten. Dem Publikum gefiel das außerordentlich gut und es spendete großen Applaus. "Wir haben es uns auf die Fahnen geschrieben, die schönsten volkstümlichen Stücke zum Besten zu geben", sagte Tenor Benjamin Grund. Eine Probe aufs Exempel gaben sie gleich bei ihrem nächsten Lied: Beim "Blau blüht der Enzian", klatschte das Publikum ausgelassen mit.

"Es ist schön, wenn Menschen so viel Spaß an der Musik haben", sagte Patrick Lindner im Hinblick sowohl auf die Künstler als auch auf die Zuhörer. Er hatte an diesem Abend nicht nur selbst Auftritte, sondern war auch als Moderator tätig. "Die nächste Künstlerin ist eine tolle Frau mit viel Gefühl für Musik" - mit dieser Aussage hatte Patrick Lindner ins Schwarze getroffen. Sängerin Liane verbreitete mit ihren leidenschaftlich vorgetragenen volkstümlichen Schlagern gute Laune. Sei es das "Via dell'amore" oder das "Frühling am Lago Maggiore" - mit ihren Stücken sorgte sie für Stimmung und verstand es, das Publikum mit ihrer Ausstrahlung zu verzaubern.

Star des abwechslungsreichen Abends in Bad Brückenau war natürlich Patrick Lindner, der im nächsten Jahr sein 30-jähriges Bühnenjubiläum feiert. Doch obwohl er hier ein Routinier ist, die Freude, vor Publikum aufzutreten, merkte man ihm an, als er ein Potpourri seiner bekanntesten Hits gab, mal gefühlvoll, mal schwungvoll. Das Publikum schunkelte mit, als er die "Kleinen Dinge im Leben" im gleichnamigen volkstümlichen Schlager pries, das noch aus seiner Anfangszeit als Sänger datierte. Die sympathische und fröhliche Art von Patrick Lindner mochten die Zuhörer. Natürlich sang er auch brandneue Stücke, so das Stück "Baby Voulez Vous", welches er im Original gemeinsam mit Nikki aufgenommen hat. Am Ende des ersten Teils standen alle Künstler gemeinsam auf der Bühne und gaben eine bunte musikalische Mischung traditioneller Melodien.

Nach der Pause entführten die "Stimmen der Berge" das Publikum schwungvoll ins Land, wo die Zitronen blühen, nämlich nach "Bella Italia". Die ganz eigene Version von "Sole mio" und das "Sag mir quando" verbreiteten südländisches Flair. Sehr beeindruckend war, als das Quartett das traditionelle Volkslied "Hab oft im Kreise der Lieben" von Friedrich Silcher a cappella vortrug. Fern jeglicher Klischees zeigten die Künstler, dass ihr Repertoire sehr groß ist und auch das Publikum war fasziniert.

Sängerin Liane hatte einen weiteren Part. Dabei bat sie einen Zuschauer aus der ersten Reihe auf die Bühne, um mit ihr zu tanzen. Diese Ehre wurde Jürgen aus Kothen zuteil, der eine beim "Tennesse Waltz" flotte Sohle aufs Parkett legte und die Bühnenpräsenz sichtlich genoss. "Ich glaube, wie werden das nächste Paar bei "Let's dance", sagte eine gut gelaunte Sängerin, und: "Ich muss sagen, dass noch kein Mann mich so durcheinander gebracht hat". Beim "Que Sera, Sera" und "Rivers of Babylon", welches sich anschloss, waren die Zuhörer noch einmal zum Schunkeln eingeladen und sie klatschten dabei ausgelassen mit.

Für weitere stimmungsvolle Momente des Abends sorgte Patrick Lindner mit seiner "Reise in die kleinen Kneipen" und er vergaß auch nicht, einen musikalischen Ausflug in das Böhmerland zu unternehmen. Mit stehenden Ovationen beklatschten die Zuhörer die Künstler. "In Bad Brückenau leben die Spanier Deutschlands", rief Lindner begeistert aus, und gab man mit dem "Eviva España" eine Zugabe. Mit dem gefühlvollen "Sierra Madre" klang der Abend aus.