Ende März ist Spatenstich für die Erweiterung des Kindergartens

Der Hauptort Oberleichtersbach eröffnete in diesem Jahr den Reigen der Bürgerversammlungen in der Großgemeinde. In seinem Rückblick auf das vergangene Jahr informierte Bürgermeister Dieter Muth über die wichtigsten durchgeführten oder begonnenen Projekte in der Gemeinde.

Der Ausbau schneller Breitbandverbindungen wurde im November 2017 abgeschlossen. Mit einer maximalen Geschwindigkeit von 50 Mbit/s können nun die Bürger in allen Ortsteilen durchs Internet surfen. Gelegentlich noch auftretenden Störungen werden von der Telekom schnellstmöglich behoben.

Etwa 50 000 Euro hat die Gemeinde für die Sanierung von Wald- und Wirtschaftswegen ausgegeben. Mitarbeiter des Bauhofes haben mehrere Feldwege von überhängenden Ästen und Gestrüpp freigeschnitten, sowie defekte Straßen- und Kanalschächte repariert. Ein neuer Schlepper für den Bauhof musste angeschafft werden. Zudem wurde auch der Fuhrpark des Kindergartens mit mehreren neuen Spielzeugschleppern ausgestattet.

Im Sommer wurden in einigen Gemeindeteilen Nester des Eichenprozessionsspinners gesichtet und gleich fachgerecht entsorgt. Die Stadtwerke Bad Brückenau verlegten in der Lindenstraße eine Gasleitung bis über die Kreuzung der ehemaligen B 27 zur Mettermichstraße und zur Einmündung "Am Talblick". Im Brunnenweg wurden das austretende Wasser beseitigt und die entstandenen Schäden repariert.

Bürgermeister Dieter Muth bedankte sich beim Jugendverein für die geleistete Arbeit beim Ausbau des Kellers im Feuerwehrhaus zu einem Jugendraum. Die wichtigsten kulturellen Veranstaltungen waren die Feiern zum 100-jährigen Jubiläum des Kindergartens, der Tag der offenen Tür bei der FFW Oberleichtersbach zu ihrem 135-jährigen Bestehen sowie das 40-jährige Jubiläum des Obst- und Gartenbauvereins. In Oberleichtersbach fand im vergangenen Jahr der "Tag der offenen Gartentür" statt. Die Leichtersbacher Musikanten übernahmen die Bewirtung der zahlreichen Gäste und feierten zugleich ihr 50-jähriges Bestehen.

Für das aktuelle Jahr steht die Erweiterung des Oberleichtersbacher Kindergartens an erster Stelle. Wenn das Wetter mitspielt, soll der Spatenstich Ende März erfolgen. In der Straße "Am Talblick" muss im Rahmen des Straßenausbaus eine neue Wasserleitung verlegt werden. Des Weiteren steht die Erschließung eines neuen Baugebietes "Eller V" unterhalb des Baugebiets "Eller IV" an, da fast alle Bauplätze im Baugebiet "Eller IV" verkauft sind.



Bürgerentscheid Solarpark

Da das Bürgerbegehren "Solarpark Unterleichtersbach" mit über 450 Unterschriften erfolgreich war, findet am 3. Juni 2018 ein Bürgerentscheid statt. Ein Versammlungsteilnehmer fragte nach, warum sich der Gemeinderat gegen einen Solarpark in Unterleichtersbach ausgesprochen habe. Man wollte keinen Präzedenzfall für weitere Solarparks schaffen, so Dieter Muth. Der im Sommer durchgeführte Bürgerentscheid gäbe allen die Möglichkeit demokratisch zu entscheiden.



Grundschule gesichert

In der anschließenden Diskussionsrunde kamen die Bürger zu Wort. Auf Nachfrage eines Bürgers teilte Bürgermeister Muth mit, dass der Bestand der Grundschule in Oberleichtersbach für die nächsten Jahre gesichert sei.

Ein anderer wollte wissen, warum sich der Gemeinderat bereits so früh gegen einen Nationalpark Rhön ausgesprochen habe. Die Nachteile, insbesondere für holzverarbeitende Betriebe würden die Vorteile überwiegen. Das Forstamt Bad Brückenau mit 50 Arbeitsplätzen würde im Fall eines Nationalparks geschlossen werden, so ein Gemeinderat.



Die wichtigsten Haushaltszahlen des Jahres 2017:

Im Verwaltungshaushalt beliefen sich die Einnahmen auf 5 682 885 Euro, wovon die Gewerbesteuer in Höhe von 2 392 105 Euro den größten Posten bildete, gefolgt vom Einkommenssteueranteil von 942 435 Euro. Bei den Ausgaben schlugen die Kreisumlage von 1 882 257 Euro, die Gewerbesteuerumlage von 667 932 Euro, die Zuführung an den Vermögenshaushalt (591 989 Euro) sowie der Personalkostenzuschuss an den Kindergarten (504 824 Euro) zu Buche.



Im Vermögenshaushalt von insgesamt 1 327 796 Euro stellte die Zuführung vom Verwaltungshaushalt in Höhe von 591 989 Euro die größte Einnahme dar. Auf der Ausgabenseite dominierten die Zuweisungen für Investitionen von 385 189 Euro und 308 925 Euro für den Bau von Versorgungsnetzleitungen.



Im Ortsteil Oberleichtersbach leben zurzeit 736 Menschen, sowie 38 am Buchrasen. Insgesamt leben zurzeit 2075 Menschen in der Großgemeinde.