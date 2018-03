Ein wacher Blick für die Umgebung

"Ich freue mich, dass Sie sich trotz des eisigen Wetters auf den Weg zu unserer Vernissage gemacht haben", begrüßte Cornelia Borowski (Verein Kunsthaus e.V.) die zahlreichen Gäste. "Figur und Landschaft" sind die Bilder des Malers benannt und bieten den Betrachtern Aquarelle und Zeichnungen, die teilweise direkt vor Ort, in Bars, auf der Straße, bei Freunden oder anderen alltäglichen Situationen entstanden sind. Hauptmotivation ist die malerische Suche nach Präsenz von Lebendigem in Figur und Landschaft. Der Fokus liegt vor allem in der Beziehung zwischen beidem.



Wacher Blick

Georg Seifried übernahm die Einführung und bot so den Besuchern einen Einstieg in das künstlerische Schaffen von Tobias Buß: "Insgesamt belegt die Ausstellung das lebendige Interesse des Malers und seinen wachen Blick für die Umgebung, ob Landschaft oder Mitmenschen, die er in seiner spontanen, unverstellten Ausdrucksweise vermittelt."



Von 2005 bis 2009 war Tobias Buß Kunstlehrer am Schönborn-Gymnasium in Münnerstadt. Hier entstand der Kontakt zu Hans Dietrich Unger und Georg Seifried.



Die Ausstellung läuft bis 25. März und ist geöffnet jeweils Samstag und Sonntag, von 15 bis 18 Uhr, in der "Galerie Form und Farbe".