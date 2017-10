Ein unvergessliches Jahr in Südafrika

Junge Leute bis 26 können eine unvergessliche Zeit im Rahmen der Internationalen Jugendfreiwilligendienstes (IJFD) im Partnerbiosphärenreservat der Rhön, der "Kruger to Canyons Biosphere Region", verbringen. Die Einsatzstellen sind beim Hoedspruit Training Trust, der die agrosoziale Organisation "Hlokomela" betreut.



Hlokomela - eine Kultur in der man sich umeinander kümmert und die die Teilnahme eines jeden einzelnen ermutigt. Dieser Leitspruch ist in vielen Gebäuden der Organisation zu lesen. Er zeigt Hoffnungen und Ziele. Doch um diese in der südafrikanischen Gesellschaft umzusetzen sind viele Hände erforderlich. Glücklicherweise gibt es in jedem Jahr die Möglichkeit für Jugendliche aus der Rhön ein Teil dieser Vorstellung zu werden.



Lisa-Marie Zimmer kommt aus Vacha in der Thüringer Rhön und ist vor etwa drei Monaten in Hoedspruit in der Nähe des Kruger Nationalparks in Südafrika gelandet, um ein Jahr als Freiwillige mitzuarbeiten. Nicht nur die Kleinstadt und die sie umgebende malerische Landschaft haben Zimmer in ihren Bann gezogen, auch die Arbeit für die gemeinnützige Organisation Hlokomela ist sowohl anspruchsvoll als auch lehrreich. Als eine HIV-Hilfsorganisation gegründet, wendet sich das Projekt besonders den Bedürfnissen vor Farmarbeitern zu. Sie brauchen besondere Unterstützung, da sie oft von Betrieb zu Betrieb reisen und so selten die Chance haben, einen Arzt aufzusuchen. Durch viele Kliniken in meist abgeschotteten Gebieten versucht Hlokomela daher so viele Farmarbeiter wie möglich zu erreichen, sie für gesundheitliche Probleme zu sensibilisieren und ihnen Behandlungsmöglichkeiten aufzuzeigen.



Die Freiwilligen sind jedoch in einem anderen Sektor der Organisation tätig: Um Hlokomela finanziell unterstützen zu können, wurden drei Projekte ins Leben gerufen: ein Kräutergraten, ein Second Hand Shop und ein Nähprojekt. In diesen Bereichen gibt es viel zu tun und so lässt sich für jeden eine passende Tätigkeit finden. Dabei übernimmt man oft administrative Aufgaben, die der Verbesserung der Struktur des Second Hand Shops und des Nähprojekts dienen. Besonders stolz sind alle auf den schön gestalteten Kräutergarten, dessen Produkte an umliegende Restaurants und Lodges verkauft werden. Die Arbeit dort ist vielseitig und beinhaltet weitaus mehr als nur Unkrautzupfen. Nach den Plänen von Simon Dohrmann, der bis August ebenfalls ein Freiwilliger aus der Rhön war, wird dieses 61x51 Meter große Projekt hoffentlich bis zum Ende des Jahres fertig bepflanzt sein. In einem weiteren Schritt soll es zu einer Touristenattraktion entwickelt werden.



Doch was wäre Hlokomela ohne seine liebevollen und fürsorglichen Arbeiter. "Ich fühle mich oft nicht als ein 'Mitarbeiter' der Organisation, sondern sie wird zu einer Familie. Und genau wie unter Verwandten geht kaum ein Mittagessen ungeteilt durch den Pausenraum", so Zimmer.







Information und Anmeldung

Organisiert wird das Auslandsjahr durch den "Verein für Soziale Dienste International e.V." Wer aufgeschlossen ist, sich auf Englisch verständigen kann und ein unvergessliches Jahr mit "Mehrwert" in Südafrika erleben möchte, bewirbt sich für den Aufenthalt Sommer 2018 bis bis Sommer 2019 bei: www.social-services.net/einsatzstellen/htt-südafrika. Organisatorische Fragen beantwortet Clemens Wetzel, Verein für Soziale Dienste International E-Mail: clemens@social-services.net. Inhaltliche Fragen beantwortet Dr. Doris Pokorny, Bayerische Verwaltungsstelle Biosphärenreservat Rhön: 0931-380-1660 E-Mail: doris.pokorny@reg-ufr.bayern.de. Die Bewerbungsfrist für Juli 2018 bis August 2019 endet am 30. November.