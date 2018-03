Ein halber Liter hilft schon

Viermal im Jahr ist in der Mittelschule im Sportzentrum Römershag reges nichtschulisches Treiben angesagt. Emsige Helfer und weiß bekittelte Helferinnen bauen in Klassenzimmern und der Aula eine medizinische Infrastruktur auf. Die ehrenamtlichen Helfer der Rotkreuzbereitschaft Bad Brückenau schüren die Herde in der Schulküche ein, mixen Saftkonzentrate, kochen kannenweise Kaffee und schneiden dicke Brotlaibe auf.

Viermal im Jahr ist Blutspendetermin in Bad Brückenau, ebenso wie in Motten, Oberbach und Schondra im Altlandkreis Bad Brückenau. Dabei können Bürger von 18 bis 72 Jahre vor Ort nach einer medizinischen Untersuchung einen halben Liter Blut spenden. Täglich werden in Bayern etwa 2000 Blutspenden für die Versorgung von Kranken und Verletzten benötigt. In Bayern sind jährlich rund 240 000 Menschen bereit, ihr Blut für andere zu spenden. Durchschnittlich spenden somit etwa sieben Prozent der spendefähigen Menschen in Bayern Blut. Als Belohnung erhalten die Spender einen kleinen Imbiss und ein kleines, eher symbolisches Präsent.

Da Männer bis zu sechsmal jährlich spenden dürfen (Frauen aus medizinischen Gründen nur vier mal) kommt für manchen regelmäßigen Spender im Lauf der Jahre eine stolze Zahl an Spenden zusammen. Um diese treuen Spender zu würdigen, aber auch um den ehrenamtlichen Helfern zu danken und vor allem auch das Engagement der Kommunen zu würdigen, sie stellen unentgeltlich Räumlichkeiten wie die Schule in Brückenau zu Verfügung und helfen bei der Bekanntmachung der Termine aktiv mit, wird jährlich ein Ehrenabend veranstaltet.

So lud der stellvertretende Vorsitzende des Kreisverbands Bad Kissingen im bayerischen Roten Kreuz Johannes Wegner für den Altlandkreis 23 Bürgerinnen und Bürger für 50, 75 ,100 und 125 Blutspenden ins Feuerwehrhaus Bad Brückenau ein. Die meisten der Geehrten hatten dabei mittlerweile schon weitere Spenden hinter sich. Anwesend waren auch die Bürgermeister aus Bad Brückenau, Schondra, Wildflecken und Zeitlofs, die somit ihre Hochachtung vor dem Engagement ihrer Gemeindeglieder zollten. Stellvertretend für seine Kollegen sprach 2. Bürgermeister von Bad Brückenau, Jürgen Pfister, ein Grußwort. Er dankte dabei dem Rot-Kreuz-Kreisverband für seine Standorttreue. Aktuell ist die umfangreiche Neubaumaßnahme der Rettungswache Brückenau kurz vor der Vollendung. Auch den Geehrten zollte Pfister seinen Dank für ihre Bereitschaft im Dienste des Allgemeinwohls unentgeltlich Blut zu spenden.

"Da sind zehn Bierkisten Blut zusammengekommen", rechnete der 100-malige Spender Hans Kober blitzschnell bei seiner Ehrung vor.



Die nächsten Termine:

Bad Brückenau: 5. Juni, 11. September und 11. Dezember im Schulzentrum Mittelschule

Motten: 14. Juni und 13. Dezember im Sportheim

Oberbach: 13.Juni, 29. August und 5. Dezember im Schützenhaus

Schondra: 7. September und 21. Dezember in der Schule



Ehrungen:

125 Mal Blutspende: Peter Schmitt, Wilhelm Schaab

100: Frank Wittmann, Hans Kober, Michael Beck

75: Bernd Wirth, Ernst Stephan, Carola Martin, Daniela Giban, Hans Jürgen Eichholz, Elke Bergmann

50: Karin Vogler, Roland Strebl, Andreas Schaab, Manfred Müller, Hubert Mehler, Bernd Mangelmann, Marita Klug,Gerhard Kleinheinz, Frank Haegerich, Elmar Haegerich, Florian Grösch und Reinhold Lutz Gonschoreck