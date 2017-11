Ein Garten bringt das Dorf zum Leuchten

Zahlreiche Menschen kommen im durch 200 Lichter erleuchteten Dorfkern in Eckarts zusammen. Sie stehen an den Feuertonnen und wärmen sich bei Kürbissuppe und Glühwein. Es wird gefeiert: nicht nur der Durchbruch Martin Luthers vor 500 Jahren, sondern auch ein kleiner Aufbruch im Dorf selbst: der in diesem Jahr neu gegründete Dorfgarten Eckarts und die über das Gartenjahr verteilten schönen Momente, die die Menschen zusammengebracht haben.

Die Dorfgartenbeleuchtung an diesem Abend ist genauso bunt wie der Dorfgarten selber über das Jahr hinweg. In den verschiedensten Farben leuchten die im Dorfkern verteilten Teelichter und Lampions, die Kinder präsentieren stolz ihre selbst gebastelten Kürbisgesichter und am bunten Buffet, das die Leute des Dorfes zusammen getragen haben, bedienen sich nach dem Ende des kleinen Gottesdienstes die ersten Besucher.

Der Gottesdienst geht mit einer kleinen Meditation und offenen Kirchtüren fließend in das Fest über. Denn genau wie damals - als Eckarts im Jahr 1557 evangelisch wurde, so hat die Reformation auch heute Bedeutung fürs Leben und darf nicht hinter geschlossenen Kirchtüren gehalten werden. "Neue Durchbrüche und Aufbrüche werden auch heute gebraucht", so Pfarrer Gerd Kirchner. Während Martin Luther seinerseits angesichts des Ablasshandels und der Angstmacherein der Kirche mutig Schritte ging und einen Durchbruch erzielte, sind auch wir heute angesichts der aktuellen Herausforderungen und Angstmachereien - sei es der Terror oder die Klimaerwärmung - gefordert neue Wege zu gehen! Der Dorfgarten und seine Beleuchtung am Abend sind vielleicht kein Durchbruch, aber sicherlich ein kleiner Aufbruch!

Die Idee für den Dorfgarten entstand im Frühjahr dieses Jahres. Anfang Mai luden Julia Hildmann, Robert Hildmann und Luca Francione die Eckartser per Flugblatt ein, im Dorfkern auf einer brachliegenden Wiese zusammen zu kommen um einen Gemeinschaftsgarten für Eckarts nach den Prinzipien der Permakultur zu starten. Circa 30 bunt zusammengewürfelte Menschen kamen und innerhalb von zwei Stunden entstand die Grundstruktur des Gartens, der - so kommen die Leute überein - drei Ziele verfolgen wird.

Erstes Ziel: Der Dorfgarten soll den Eckartser Dorfkern wieder zum aufblühen bringen. Der Leerstand um die kleine Eckartser Barockkirche ist nicht besonders schön anzusehen. Im Laufe des Jahres wird der zentral gelegene Garten zu einem Hingucker, der das Auge erfreut. Das Dorf zum aufblühen bringen, das geht nämlich nicht nur mit Sonnenblumen und Wildrosen, sondern auch mit Kräutern, Paprika, Tomaten, Himbeerbüschen, Artischocken, Flaschenkürbissen und Co.

Zweites Ziel: Zusammen leichter gärtnern - nach den Prinzipien der Permakultur. Gleich zu Beginn des Gartenprojekts werden Bedenken geäußert: Gemeinschaftsgärten, die funktionieren vielleicht in der Stadt, doch hier auf dem Land, da ist doch der eigene Garten schon oft eine Last. Ein erster Beschluss lautet folglich: der Garten soll so angelegt werden, dass er möglichst wenig Arbeit macht, und doch möglichst viel Ertrag bringt. Konkret heißt das: es wird viel gemulcht, statt viel zu gießen. Es wird mit Kompost gearbeitet, statt den Boden umzugraben. Dinge, die sowieso herum liegen werden recycelt: aus alten Ziegeln entsteht ein Hochbeet, das durch die dahinter liegende wärme liebenden Pflanzen den idealen Nährboden bietet. Außerdem werden Mischkulturen angepflanzt: so stehen die Sonnenblumen im Kartoffelbeet und die Bohnen ranken am Mais hinauf, während die Kürbispflanzen den Boden darunter dauerhaft bedecken und somit feucht halten. Der gärtnerische Erfolgt bringt zum Ende des Sommers hin selbst Skeptiker zum Nachdenken: Wer weiß ob sich die ein oder andere Idee der Permakultur im nächsten Jahr auch in den privaten Gärten des Dorfes wieder finden wird?

Drittes Ziel: Der Dorfgarten soll Menschen zusammenbringen und den Dorfkern beleben! Über das Jahr hinweg wird der Dorfgarten zum Treffpunkt: an sechs verschiedenen Aktionstagen - bei Gartenaktionen mit anschließendem Grillen, beim Kinderferienprogramm und nicht zuletzt bei der Dorfgartenbeleuchtung kommen Menschen zusammen und bringen Leben ins Dorf. Der Garten ist dabei von allen für alle: da kommen Alte und Junge zusammen, Alteingesessene und Neuzugezogene, Menschen mit und ohne Migrationshintergrund. Statt "Wer sät, der erntet" gilt "Alle dürfen säen, alle dürfen ernten!"

So sind es nicht nur die Lichter im Dorfgarten an diesem Reformationsvorabend die das Dorf zum leuchten bringen - sondern auch die Begegnungen der unterschiedlichsten Menschen und die bunte Blumen- und Gemüsemischung die über das Jahr hinweg gesät wurden. Der Dorfgarten ist in Eckarts ein kleiner Aufbruch für das Dorf, aber auch darüber hinaus: denn wo Menschen in Gemeinschaft integriert werden, wo nachhaltig mit der Natur gearbeitet wird, da sind Menschen bereits auf dem Weg den Herausforderungen unserer Zeit zu begegnen und neue Schritte zu gehen.

Noch am gleichen Abend gehen die Teelichter und Lampions im Eckartser Dorfkern wieder aus. Und die nächsten Wochen wird auch der Dorfgarten selbst für den Winter vorbereitet werden. Was aber bleibt sind die Menschen: denn auch über den Winter hinweg wird das Gemeinschaftsprojekt nicht ruhen: noch vor dem nächsten Gartenvorbereitungstreffen im Frühjahr möchten sich die Eckartser zu einem Dorfkinoabend mit dem Film "Tomorrow - Die Welt ist voller Lösungen" versammeln, und schauen welche neuen Wege Menschen im Dorf aber auch in der Region im nächsten Jahr gehen können. Julia Hildmann