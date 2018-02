Ein Blick aufs Bad Brückenauer Stadtleben

"Wir haben uns bei der Neuauflage der Broschüre bewusst für ein kleines Format entschieden, das in jede Tasche passt", sagte der Geschäftsleiter der Stadtverwaltung, Michael Worschech, bei der Präsentation des Kompendiums im Rathaus. Durch die gute Zusammenarbeit mit einem ortsnahen Verlag finanziere sich das Druckwerk allein über die Anzeigenverkäufe. Im Gegensatz zu früheren Veröffentlichungen habe man den Gewerbetreibenden diesmal die Möglichkeit gegeben, ihre Leistungen und Angebote recht ausführlich darzustellen. Diese Idee sei auf große Resonanz gestoßen.



Maßgeblich an der Realisierung des Projekts haben neben Worschech Hannelore Schneider von der Abteilung Interne Dienste sowie Karin Bauer und Kathrin Romeis-Merten von der Tourist-Information mitgewirkt. "Es ist die einzige Broschüre, die die Stadt selbst herausbringt", betonte Bürgermeisterin Brigitte Meyerdierks (CSU) vor dem Hintergrund, dass immer wieder nicht ganz astreine Vertreter angeblich im Namen der Stadt versuchen, Anzeigen für irgendwelche "windigen Publikationen" an den Mann zu bringen. Die Federführung habe komplett bei der Verwaltung gelegen, "womit von vornherein eine gewisse Vertrauensbasis bei den Inserenten geschaffen war".



3500 Stück Erstauflage

"Stadtgeschehen pur" vermittelt laut Karin Bauer die neue Publikation, die in einer Erstauflage von 3500 Stück gedruckt wurde. Die Leiterin der Tourist-Information sieht in dem Heft auch eine ideale Ergänzung zu den nach wie vor erhältlichen Gastgeberbroschüren, in denen allein vom begrenzten Volumen her aber nicht alle interessanten Daten und Fakten stehen könnten. Der potenzielle Gast informiere sich heute mehr denn je im Vorfeld über den Ort, in den er zur Kur kommt oder wo er seinen Urlaub verbringen will. Und regelmäßig würde es in ihrem Büro darüber hinaus Anfragen von Leuten geben, die entweder aus beruflichen oder privaten Gründen nach Bad Brückenau ziehen wollen.



Auf Grund dieser Tatsache fahren die Verantwortlichen mit der neuen Informationsbroschüre auch zweigleisig. So wird sie nicht nur demnächst an alle Bad Brückenauer Haushalte verteilt, sondern auch jeder Neubürger erhält im Rathaus bei der Anmeldung seines Wohnsitzes neben anderen wichtigen Unterlagen ein aktuelles Exemplar.



Zu tollem Ergebnis geführt

"Die Darstellung unserer liebens- und lebenswerten Stadt finde sich sehr gelungen", sagte die Bürgermeisterin bei der Vorstellung der Publikation. Sie lobte die vorbildliche Zusammenarbeit zwischen Verwaltung, Herausgeber und Druckerei. Jeder habe auf seine Weise konstruktive Ideen eingebracht, die zu einem tollen Ergebnis geführt hätten.



Dem Leser fällt bereits beim ersten Durchblättern die übersichtliche Gestaltung des Druckwerks auf. Er muss nicht lange suchen, um die für ihn relevanten Zahlen, Daten und Fakten sowie Adressen und Telefonnummern zu finden. Neben einem geschichtlichen Abriss und einem Stadtplan mit Straßenverzeichnis stößt er dabei auch auf so manchen detaillierten Tipp für Freizeit und Kultur. In den Bereich Verantwortung und Nachhaltigkeit fallen Schlagworte wie Fairtrade-Stadt, Gesundheitsstadt oder Pinklauf. Eindrucksvoll dargestellt sind jene Angebote, die Eltern zusammen mit ihren Kindern wahrnehmen können. Und damit es beim Lesen nicht zu langweilig wird, haben die Macher des Heftes jeden einzelnen Bereich mit plakativen Fotos illustriert.



Um möglichst viele Menschen mit der neuen Veröffentlichung zu erreichen, wird selbstverständlich zusätzlich das Internet genutzt. "Wir stellen die Bürgerinformationsbroschüre auf unserer städtischen Homepage als pdf-Format online", so Worschech.