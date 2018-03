Dreistelz-Kids spenden für leukämie- und tumorkranke Kinder

Nach der Faschings-Probe der Bläserklasse der Gemeinde Oberleichtersbach gab es für die Musiker-Kids noch ein besonderes Highlight - eine Spendenübergabe an die "Elterninitiative leukämie- und tumorkranker Kinder Würzburg".



Ende November veranstaltete die Bläserklasse "Dreistelz-Kids" für die Familien, Verwandten, Freunde und alle anderen Gäste ein kleines Konzert im Modloser Sportheim. Bei diesem Auftritt haben die Kids gemeinsam mit der Dirigentin Manuela Möller gezeigt, was sie im vergangen Jahr musikalisch gelernt haben. Neben dem Musizieren in der Gruppe durften auch einige Musiker bei einem kleinen Solo ihr Können zeigen. Hier wurden sie nicht nur von ihren Eltern bewundert, sondern auch von einigen Kindern der neuen Bläserklasse, die im September gestartet ist.



Jedoch hat sich die Bläserklasse gedacht, wie auch beim letzten Mal, den Erlös aus dem Kaffee- und Kuchenverkauf an die "Elterninitiative leukämie- und tumorkranker Kinder Würzburg" zu spenden. Mit der Spende können kranken Kindern zum Beispiel frohe Stunden mit Musik und Klinikclowns, Gymnastik- und Entspannungsangebote, ambulante Krankenschwestern für die Nachsorge zu Hause oder auch eine familiengerechte Ausstattung der Stationen Regenbogen, Schatzinsel und Leuchtturm ermöglicht werden.



Andrea Green, die die Spende von 300 Euro in Vertretung für die Elterninitiative entgegengenommen hat, freute sich besonders darüber, dass die Spende von Kindern auch für Kinder ist.