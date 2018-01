Doppelte Strategie gegen die Verschwendung

Im Rewe-Markt in der Kissinger Straße in Bad Brückenau gibt es seit etwa einer

Woche ein Novum. Im Eingangsbereich zwischen Tür und Bäckerei-Filiale ist

ein Kühlregal aufgebaut worden. Darin stehen Joghurt und andere

Milchprodukte, deren Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten ist, kostenlos

zum Mitnehmen. Auch Lebkuchen und andere Weihnachtsartikel legt der Markt

zur Zeit zum Verschenken aus.



"Ich habe das mal in einem kleinen Markt in Fürstenfeldbruck mitbekommen und

war gleich angetan von der Idee", berichtet Inhaber Sebastian Hauke. Die

Familie Hauke betreibt bereits den Rewe in Wildflecken, im September hat der

Markt in Bad Brückenau aufgemacht. Etwa 100 000 Euro im Jahr, so sagt es

Hauke, mache er Verluste, weil Lebensmittel nicht mehr verkauft werden

könnten. Vieles nehme die Tafel an und gebe es an Bedürftige weiter, aber

nicht alles.



Die Tafel dürfe nichts verteilen, was schon abgelaufen sei, erklärt Hauke.

So fährt er nun eine doppelte Strategie: In der Regel würden Lebensmittel

drei Tage vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums aus dem Regal genommen.

Reicht das der Tafel noch, gehen die Produkte an Bedürftige. Reicht es nicht

mehr, werden sie verschenkt.



Die Resonanz sei "überwältigend", erzählt Hauke. Natürlich gebe es Bedenken,

dass Kunden so weniger kaufen oder das Angebot ausnutzen würden. Diesen

Eindruck habe er bisher aber nicht. "Die Leute gehen bewusst damit um und

laden sich auch nicht den Wagen voll", berichtet er.



Frisches Obst und Gemüse legt Hauke nicht zum Mitnehmen aus. Was nicht mehr

ansehnlich sei, lande tatsächlich in der Tonne. Was noch gut sei,

verarbeiteten die Mitarbeiter im Markt weiter, zum Beispiel an der

Frischetheke oder der Salatbar. Eines ist Sebastian Hauke wichtig: "Es geht

nicht vorwiegend um Bedürftige, sondern um einen respektvollen Umgang mit

Lebensmitteln", erklärt er. "Die Tafeln machen nach wie vor ihren Job und

auch einen guten Job."