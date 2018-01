Donovan Aston ist der Piano Man

Donovan Aston kann zwei Dinge unglaublich gut: Klavier spielen und singen. Das macht der gebürtige Brite schon seit seinem sechsten Lebensjahr. "Ich liebe den Klang des Piano. Für mich ist es der König der Instrumente", sagt Donovan Aston. Es war sein größter Traum, nur mit einem Flügel und seiner Stimme auf der Bühne zu sein. Im Jahr 2007 erfüllte er sich diesen erstmals. Damals gab es von ihm einen Abend nur mit Songs von Elton John - und am Ende ein begeistertes Publikum.



"Aber es gibt noch so viele Lieder von anderen Künstlern, die ich gerne am Piano spiele", sagt der Künstler selbst. So spielt Donovan Aston bei seinen Konzerten auch Songs von den Beatles, Billy Joel, Lionel Richie, Phil Collins, Rod Stewart oder Robbie Williams. Die Besucher erleben, dass ein Mann am Piano nicht nur eine gefühlvolle Ballade zum Besten geben, sondern zwischendrin auch mal so richtig losrocken kann.



"Es ist einfach faszinierend, wie ein Mann am Flügel einen ganzen Saal verzaubern und das Publikum in seinen Bann ziehen kann" erzählt Tobias Wahler von der Staatlichen Kurverwaltung und verspricht allen Gästen einen unvergesslichen Abend im Ambiente des historischen Kursaalgebäudes.

Er bleibt dabei nahe am Original und doch unverkennbar er selbst. Seine künstlerische Individualität lässt das Konzert zu etwas Unvergleichlichem werden. Nicht zuletzt kann der Brite fast zu jedem der Musiker, von denen er Stücke spielt und singt, auch eine kleine Geschichte erzählen.



Die Veranstaltung wird in bewährter Weise vom Team DominikAna bewirtet. Einlass zum Apéro ist ab 19 Uhr. Eintrittskarten sind im Vorverkauf an der Gäste-Information im Elisabethenhof oder ebenfalls ab 19 Uhr an der Abendkasse erhältlich. Beginn ist um 19.30 Uhr. Weitere Informationen und Kartenvorverkauf: Gäste-Information der Staatlichen Kurverwaltung, Heinrich-von-Bibra-Straße 25, 97769 Bad Brückenau, kostenfreies Servicetelefon: 0800/ 99 11 999, Mail: kartenvorverkauf@badbrueckenau.com, www.badbrueckenau.com