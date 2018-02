Die "sanfte Kunst" gezielt einsetzen

Quelle: Wikipedia



Dumpfe Schläge erfüllen die Halle. Wieder und wieder und nochmal. Männer und Frauen in weißen Anzügen werden durch die Luft geworfen und landen auf Matten. Hier treffen sich keine Masochisten - ganz im Gegenteil. Die Teilnehmer der Ju Jutsu-Abteilung des TV Bad Brückenau wollen sich behaupten. Ursprünglich gegen große Brüder oder fiese Klassenkameraden. Aber auch Einzelkinder mit tollen Freunden haben, da ist sich Andrea Reißer sicher, "schon mal ein mulmiges Gefühl gehabt, vom Sportverein nach Hause, von der Kneipe zum Auto oder an der Bushaltestelle." Aus diesem Grund plant sie erneut einen Selbstverteidigungskurs, nur für Frauen.Ziel ist, das Bewusstsein zu bekommen, sich wehren und sicher fühlen zu können. "Ein anderes Auftreten, eine andere Haltung", die signalisieren: "Ich bin kein Opfertyp", betont Andrea Reißer. Situationsgerechtes Reagieren und wirkungsvolle Abwehrtechniken werden eingeübt. Mentales Training ist auch dabei. "Das alles stärkt das Selbstbewusstsein," weiß die 30-Jährige mit dem ersten Dan-Grad. Der Kurs ist etwas für jede Frau, egal ob groß, klein, sportlich oder untrainiert. "Kraft ist nur ein bisschen nötig. Das meiste funktioniert über die Technik."Mit der richtigen Körperhaltung und den richtigen Griffen gilt es, der "Kraft, die der Gegner einsetzt, auszuweichen, sie auszunutzen und für sich einzusetzen", erklärt Dieter Schiffler, Abteilungsleiter Ju-Jutsu. Es gelten die klaren Regeln der Physik, aber nicht nur. "Man braucht einen langen Atem und Disziplin." Trainingserfolge seien erst nach drei, vier Monaten bemerkbar. Koordination und Beweglichkeit werden neben Kraft erworben, aber an erster Stelle steht ein stärkeres Selbstbewusstsein. Hierfür wird im Selbstverteidigungskurs nicht gelernt, wie man mit Gewalt auf Gewalt reagiert. "Ich bilde keine Schläger aus", betont der 54-Jährige, der die "sanfte Kunst" Ju-Jutsu seit mehr als 30 Jahren ausübt und inzwischen den dritten Dan trägt.Der Einsatz von Handgreiflichkeiten sollte vermieden werden. Auch mit Worten, Blicken und der Stimme kann man Situationen entschärfen. Deeskalation kann man lernen, zwei Kurseinheiten machen den Anfang. Damit man für jede Notsituation richtig gewappnet ist, ist allerdings regelmäßiges Üben nötig. In den Ju-Jutsu-Kursen werden Griffe und Würfe für jede Notsituation gelernt. "Es ist wie Auto-Fahren", beschreibt Dieter Schiffler die wachsende Selbstsicherheit im Ju-Jutsu. Einzelne Griffe und Bewegungen werden wiederholt, eventuell in Teilbewegungen zerteilt, analysiert, besprochen und erneut probiert. Wieder und wieder und nochmal. "Damit es in der Notsituation automatisch abläuft."Wer es bis zum Schwarzgurt geschafft hat, bleibt dabei. Längst ist bewiesen, dass der lange Atem sich gelohnt hat. Dabei waren es sogar für Andrea Reißer und Dieter Schiffler ganz simple Gründe, mit Ju-Jutsu anzufangen. Die 30-Jährige erinnert sich: "Das sah ganz cool aus. Nach einem Kurs in der Realschule bin ich dran geblieben." Dieter Schiffler fand sich als Jugendlicher zu "schlacksig" und wollte immer "etwas mit Kampfsport machen". Neben dem Gewinn an Kraft, Ausdauer und Beweglichkeit profitieren nicht nur Schwarzgurt-Träger von einem größeren Selbstbewusstsein und dem Wissen: "Mir tut keiner was."Weder die #MeToo-Debatte noch die Kölner Sylvesternacht waren die Gründe für das Kursangebot. Dennoch war Andrea Reißer verwundert, dass das Interesse am Selbstverteidigungskurs im vergangenen Jahr so gering war. Einerseits sei es "schön, wenn sich hier jeder sicher fühlt", doch klaffen theoretische und reelle Sicherheit oft auseinander. Manchmal fehlt es schon am Mut, sich zu wehren. Eindeutig ein Grund, dies in einem Selbstverteidigungskurs auszuprobieren.Zur Info: Der Selbstverteidigungskurs für Frauen findet am 10. und 17. März, jeweils von 10 bis 14 Uhr in der TV-Halle, Am Sinntor 17, in Bad Brückenau statt. Das Angebot richtet sich an Frauen ab 16 Jahren. Mitzubringen sind bequeme Sportkleidung, Fleece- oder Sweatjacke und Hallenturnschuhe. 30 Euro Kursgebühr sind beim ersten Termin zu zahlen. Weitere Informationen und Anmeldung bei: andreareisser@web.de und dieter.schiffler@t-online.de Das Ju-Jutsu-Training findet in der Schulzeit jeden Dienstag und Freitag von 19.30 bis 21 Uhr in der TV-Halle Bad Brückenau statt. Ju-Jutsu ist für Jugendliche ab 14 Jahren geeignet. Infos und Anmeldung unter dieter.schiffler@t-online.de Gürtelgraduierungen: Als Schüler beginnt man mit dem sechsten Kju-Grad (Weißgurt). Nach Prüfungen erreicht man den jeweils nächsthöheren Grad (gelb, orange, grün, blau). Der höchste Schüler-bzw. Kju-Grad wird durch einen braunen Gürtel kenntlich gemacht. Die Meistergrade sind in zehn Dan-Grade aufgeteilt. Die ersten fünf Graduierungen werden technisch abgeprüft, man trägt den schwarzen Gürtel. Zur Unterscheidung werden Stoffstreifen entsprechend dem Dan-Grad an den Gurt genäht. Der sechste und siebte Dan-Grad wird durch den rot-weißen Gürtel symbolisiert. Meister mit neuntem und zehntem Dan-Grad tragen rote Gürtel.