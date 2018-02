Die Pflegeausbildung verändert sich

Ab dem 1. Januar 2020 tritt bundesweit die Reform der Pflegeausbildung in Kraft, die eine Zusammenführung der Bereiche Altenpflege, Gesundheits- und Krankenpflege sowie Kinderkrankenpflege umsetzt. Diese Neuerung macht nicht nur für die Pflegeheime und Krankenhäuser, sondern auch für die Schulen Umstrukturierungen nötig, und so unterschrieben sowohl die Verwaltungsdirektorin der Capio Franz von Prümmer Klinik Bad Brückenau, Sabine Hein, als auch der Leiter des bfz Schweinfurt und Repräsentant des Schulträgers der Berufsfachschule für Altenpflege in Bad Kissingen, Stephan Zeller, eine Vereinbarung zur zukünftigen Kooperation des Akutkrankenhauses und der Berufsfachschule in der Ausbildung der Schüler.



Den Schwerpunkt der Kooperation bildet hierbei die Begleitung und Unterrichtung der Schüler in der Praxis, "deren Finanzierung noch nicht in Gänze geklärt ist, die jedoch nach aktuellem Stand anders als bisher mit Einführung der Generalistik auch den Ausbildungsstätten in Teilen refinanziert werden soll", so die stellvertretende Schulleiterin, Katrin Pfister.



Was den Ablauf der Ausbildung betrifft, werden die ersten beiden Jahre alle Bereiche der Pflege abdecken, im dritten Jahr müssen sich die Schüler dann aber entscheiden, ob sie einen generalistischen Abschluss oder einen in der Alten- oder Kinderkrankenpflege machen möchten. "Das wird auch für unsere Schule deutliche Veränderungen bringen", so die Schulleitung Sandra Herleth, "die zum jetzigen Zeitpunkt aufgrund noch fehlender staatlicher Vorgaben noch nicht in Gänze absehbar sind."



Peter Großmann, Koordinator in Bad Kissingen, machte abschließend darauf aufmerksam, dass Kooperationen mit Krankenhäusern bei der Ausbildung in der Altenpflegehilfe bereits möglich sind und diese auch mit Unterstützung von Sabine Hein in der Capio Franz von Prümmer Klinik zum neuen Schuljahr umgesetzt wird.