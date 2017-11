Die Nachwuchsarbeit wird forciert

Im Jubiläumsjahr, der Verein feierte 2017 sein 40-jähriges Bestehen, hatten die Verantwortlichen bei ihren vielfältigen Aktionen keinen Obolus von den Teilnehmern verlangt. Stattdessen stand immer gut sichtbar das gelbe Schweinderl bereit, in das die Beteiligten einen freiwilligen Betrag stecken konnten.



Vorsitzende Monika Wiesner ließ bei der Spendenübergabe an Bad Brückenaus 2. Bürgermeister Jürgen Pfister (PWG) noch einmal die einzelnen Veranstaltungen Revue passieren. Zur Sprache kamen dabei der Kommersabend, das Brotbacken mit Familien, das Stadtfest mit dem Basteln für Kinder, die Pflanzenbörse auf dem Volkersberg und das Schnitzen von Kürbissen für Halloween. Als letzte Aktion lief am Samstag das Adventskranzbinden, zu dem rund 30 Teilnehmer aller Altersgruppen in die Georgi-Kurhalle gekommen waren. Auch hier hatte das Team der Gartenbauer die Rohlinge, Nobilistanne und Draht für das kreative Schaffen kostenlos zur Verfügung gestellt.



Nachdem die Spendenwutz dann geleert und das Geld gezählt war, rundeten die Mitglieder den Betrag auf exakt 600 Euro auf. Diese Summe, so Pfister, wird nach Rücksprache mit dem Bauhof für die Verschönerung des Spielplatzes am oberen Ehrenberg verwendet. Der 2. Bürgermeister lobte in seiner kurzen Dankesrede das enorme Engagement des Obst- und Gartenbauvereins, der sich nicht nur um die Verschönerung der Stadt und viele andere Dinge kümmern würde, sondern sein Augenwerk auch stets auf Kinder und Jugendliche richte.



Künftig eine Kinder- und Jugendgruppe

Das war ein gutes Stichwort für die Vorsitzende Monika Wiesner. Sie machte im Rahmen der Spendenübergabe darauf aufmerksam, dass ihr Verein am 12. Januar 2018 eine spezielle Kinder- und Jugendgruppe ins Leben rufen will. Besonders angesprochen seien hier Mädchen und Jungen zwischen sieben und 14 Jahren. Aber auch ältere Interessenten, die ein Faible für die Natur haben, könnten natürlich jederzeit mitwirken. Gerade heute, wo viele fast nur noch vor dem Computer sitzen, sei es sinnvoll, neben Sport und Musik einen weiteren sinnvollen Ausgleich für den Nachwuchs zu schaffen. "Draußen gibt es nämlich viel zu entdecken", so die Vorsitzende.



Damit die ganze Sache von Anfang an Hand und Fuß hat, ist der Verein momentan noch auf der Suche nach einer geeigneten Räumlichkeit. "Dies kann beispielsweise ein leerstehendes Ladenlokal sein. Ganz optimal wäre natürlich eine Hütte mit Garten", formuliert Wiesner ihre Wünsche. Wer hier eine Idee hat, kann mit ihr per Telefon 0171/3819526 oder per E-Mail ogv.badbrueckenau@gmail.com Kontakt aufnehmen.