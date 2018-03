Die Musik kam aus der Truhe

"Auf diesem Gerät haben wir uns die Krönung der englischen Königin Elisabeth angeschaut", erinnert sich Hermann Knüttel, der 1952 noch ein kleiner Junge war. Der klobige Fernseher mit dem Mini-Bildschirm, einer der ersten überhaupt in Bad Brückenau, existiert noch und wird im gut sortierten Warenlager wie ein Schatz gehütet. "Seit damals hat unsere Branche etliche rasante Entwicklungen erlebt", blickt der 71-Jährige auf die lange Firmengeschichte zurück. TV-Geräte stehen von den Verkaufszahlen her aber auch heute noch an erster Stelle bei dem Traditionsunternehmen.

Begonnen hat die Firmenhistorie am 1. März 1948, als Theodor Knüttel in der Heimgartenstrasse eine kleine Reparaturwerkstatt für Radiogeräte einrichtete. Bereits rund ein Jahr später eröffnete er in der Judengasse ein Ladengeschäft, in dem es auch Musikinstrumente und Schallplatten gab. Einer breiten Öffentlichkeit präsentierte sich die Firma 1950 bei einer Gewerbeausstellung im Kursaal des Staatsbades. Im Frühjahr 1951 standen dann die ersten Fernseher in den Regalen. Nachdem der umtriebige Geschäftsmann auch noch Haushaltselektrogeräte ins Sortiment aufgenommen hatte, wurde die Verkaufsfläche bald zu klein. Sein neues Domizil schlug er 1958 in der Ludwigstrasse auf. Im Laufe der Zeit wurden mehrfach Umbauten und Erweiterungen nötig. Es entstand nach und nach das "Medien-Center" Knüttel.

Die Entwicklung bei Knüttel spiegelt in allen Facetten die Trends im Hinblick auf die Wünsche und das Einkaufverhalten der Kunden wider. "In den 50er-Jahren waren Musiktruhen und Musikschränke mit den damals hochmodernen automatischen Plattenwechslern die absoluten Renner", lässt Hermann Knüttel, der das Unternehmen 1974 zusammen mit seinem inzwischen 75-jährigen Bruder Peter vom Vater übernommen hatte, noch einmal alte Zeiten Revue passieren. "In den 60-er Jahren erfreuten sich Farbfernseher und Waschmaschinen besonderer Beliebtheit, in den Siebzigern eroberten die Geschirrspülmaschinen die Küchen".

Immer wieder hat die Geschäftsleitung schon früh die Zeichen der Zeit erkannt. "Wir sind seit rund 40 Jahren Mitglied einer Einkaufsgenossenschaft. Das bringt sowohl für uns als auch für die Käufer etliche Vorteile", macht Hermann Knüttel deutlich. Früher hieß dieser Verbund Interfunk, heute ist es Euronics. Obwohl die Eckpfeiler im umfangreichen Sortiment nach wie vor die Sparten TV und HiFi, Multimedia, Telekommunikation und Haushaltsgeräte sind, "haben sich auch bei uns die Schwerpunkte verlagert", erläutert der 71-Jährige. "Breiten Raum nehmen mittlerweile Elektro-Installationen und EDV-Vernetzungen unterschiedlicher Größenordnungen ein".

Auch wenn die Senioren Hermann und Peter Knüttel nach eigenen Worten "langsam auf dem Rückzug sind", müssen sie sich um den Fortbestand des Unternehmens, das seit nunmehr 18 Jahren über einen großräumigen Standort in der Sinnaustrasse verfügt, keine Gedanken machen. Schon längst gehören deren Söhne Ralph (41) und Mathias (39) zum "Quartett an der Spitze".

Eine Dienstleistung, die die Bad Brückenauer sehr zu schätzen wissen, hat die Firma übrigens seit ihrer Gründung bis zu heute beibehalten. "Selbst in Zeiten einer ständig wachsenden Wegwerfgesellschaft bieten wir nach wie vor Reparaturen für eine Vielzahl von Geräten an", weisen die vier Knüttels stolz auf eine lange Tradition in ihrem Hause hin.