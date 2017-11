Die Burg braucht eine neue Brandmeldeanlage

Die Brandmeldeanlage der Burg Schwarzenfels, deren Marstall vermietet wird und in der eine Herberge untergebracht ist, muss erneuert werden. Um die niedrige fünfstellige Summe zu stemmen, ist der Ritterverein Schwarzenfels, der die Burg gepachtet hat, auf Spenden angewiesen.



"Wenn wir keine neue Brandmeldeanlage einbauen würden, dann könnte uns der Landkreis den

Herbergsbetrieb untersagen. Das wäre der worst case", sagt Thomas Dorn, Vorsitzender "Burgherr" der Ritter Schwarzenfels. "Aber der Fall wird nicht eintreten", gibt er sogleich Entwarnung.



Im Zuge einer Gefahrenverhütungsschau durch das Gefahrenabwehrzentrum des Main-Kinzig-Kreises müssen nun einige Auflagen zum vorbeugenden Brandschutz umgesetzt werden. Die interne Alarmierung bei Feuer, der Hausalarm, ist defekt und muss wieder "ertüchtigt" werden, wie es in der Baugenehmigung heißt. Auch die Feuerlöscher müssen erneuert werden.



"Wir müssen die Anlage erneuern und bauen gleichzeitig rund 20 Rauchmelder ein: In Küche,

Flur und in die Zimmer", erklärt Dorn. In die Herbergszimmer müssten teilweise sogar zwei Rauchmelder installiert werden, da in manchen Räumen ein Unterzug eingebaut ist. Da der Eigentümer, das Land Hessen, nur für "Dach und Gefach" zuständig ist, bleiben die Kosten am Pächter hängen, also am Ritterverein. "Da wir mit zehn Jahren noch ein relativ junger Verein sind, gibt es keine großartigen Rücklagen. Daher sind wir auf Spenden angewiesen", erklärt Thomas Dorn.



Die Kosten werden sich voraussichtlich auf eine niedrige fünfstellige Summe belaufen, da nicht nur die Anlage und Rauchmelder an sich, sondern auch deren Verkabelung zur Renovierung anstehen. "Vielleicht können wir auch in Eigenleistung noch etwas machen", meint Dorn. Allerdings müsse die Errichterfirma zertifiziert sein. "Dann kommt nochmals ein Sachverständiger, der das abnimmt und auch der Kreis prüft erneut die Richtigkeit". Anschließend stünden Kontrolle und Wartung in regelmäßigen Abständen an.



Die Gemeinde Sinntal sowie der Landkreis haben schon einen Zuschuss in Aussicht gestellt. Es sind auch schon Spenden eingegangen. "Wir werden einige Großprojekte wie die Toilettensanierung nun verschieben", erzählt der Vereinsvorsitzende.



Die Jugendherberge in der Burg Schwarzenfels erfreut sich großer Beliebtheit - mit steigender Tendenz. Waren es im vergangenen Jahr 937 Übernachtungen, sind es in diesem Jahr bis einschließlich September schon 1337 Übernachtungen. "2018 sind wir von Mai bis September schon ausgebucht." Dorn: "Wer seine Hochzeit auf der Burg feiern will, muss schon auf 2019 ausweichen."



Wer spenden möchte, kann folgende Kontoverbindungen nutzen: Kreissparkasse Schlüchtern:_IBAN: DE79 5305 1396 0002 0038 47, BIC: HELADEF1SLU

VR_Bank Schlüchtern-Birstein, IBAN: DE57 5306 1313 0004 0103 37, BIC: GENODE51SLU

Es können Spendenquittungen ausgestellt werden. Julia Kreß