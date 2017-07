Die Äsche hat es schwer in der Sinn

von KARLHEINZ FRANZ

Die Sinn ist an sich ein ausgezeichnetes Salmoniden-Gewässer. Hauptsächlich die Rotgetupfte, die Bachforelle, ist hier heute ganz in ihrem Element. Daneben besiedeln in Teilbereichen Bachsaiblinge und wenige Regenbogenforellen das wildromantische Gewässer im Ober- und Mittellauf. Die Quelle ist am Fuße des Kreuzberges nahe Oberwildflecken zu finden, die Mündung in die Fränkische Saale erfolgt 70 Kilometer abwärts in Gemünden kurz vor dem Zusammenfluss von Saale und Main. Der Fischereiverein (FV) Bad Brückenau hat insgesamt rund 27 Kilometer dieses Fließgewässers gepachtet, kümmert sich seit vielen Jahren engagiert um Hege, Reinhaltung des Wassers und um Besatz.



Leichte Beute für Wasservögel

Sorgen bereitet den Verantwortlichen des Vereins der kontinuierliche Rückgang des Äschen-Bestandes - dies in einem Fließgewässer, das explizit als Äschen-Region ausgewiesen ist. Die Gründe für die Abnahme des Edelfischbestandes liegen für Vorsitzender Armin Sauermann und Vorstandsmitglied Erwin Trapp auf der Hand: "Seitdem der Kormoran in unseren Gewässerabschnitten sein Unwesen treibt, ist der Rückgang des Bestandes deutlich nachvollziehbar." Aufgrund ihres Verhaltens im Wasser sei die Äsche eine leichte Beute für den schwarzen Wasservogel mit dem messerscharfen gelben Schnabel.



Kiesbänke verschlammen

Aber nicht nur der Kormoran macht es der Äsche zunehmend schwer in der Sinn. "Ein weiteres großes Problem sind die zunehmenden Verklausungen." Totholz staut sich auf mit der Folge, dass sich das Gewässer einen neuen Abfluss suchen muss und die Ufer erodiert. Auf diese Weise gelangt jede Menge Sediment in das Wasser. Diese Schwebstoffe lagern sich flussabwärts des Uferabtrags im Bereich der Kiesbänke ab und zerstören somit die Laichplätze der Äsche. "Biber haben einen nicht unerheblichen Anteil an dieser Entwicklung", sagt Gewässerwart Michael Kramer.

Mit Sorge beobachten die Bad Brückenauer Sportfischer, dass die Sinn aufgrund fortschreitenden Uferabtrags in Teilbereichen immer breiter wird. Gleichzeitig verringert sich die Abflussmenge des Wassers. "Das führt dazu, dass wir an immer mehr Stellen kaum mehr genügend Wasser vorfinden. Ausgesprochen schlechte Lebensbedingungen für unsere Salmoniden, die auf genügend kaltes und sauerstoffreiches Wasser angewiesen sind."



Erhebliche Investitionen

Bereits seit vielen Jahren versucht der FV Bad Brückenau mit gezielten Besatzmaßnahmen gegen zu steuern. "Wir nehmen jedes Jahr viel Geld in die Hand - nur damit wir die vom Flusscharakter her vorherrschende Fischart erhalten können", erklären Sauermann und Trapp. In diesen Tagen hat wieder eine solche Besatzmaßnahme stattgefunden. Einige Tausend zweisömmrige Äschen mit einer Größe von etwa zwölf Zentimetern haben eine Handvoll Bereitwilliger an mehreren Stellen im Bereich der oberen und mittleren Sinn eingesetzt. Die Jungfische stammen vom Forellenhof Lothar Keidel in Wüstensachsen.



Verbesserungsmaßnahmen

Die Petrijünger selbst üben schon seit Jahren Verzicht. "Unseren Sportfischern ist es untersagt, Äschen zu entnehmen. Mit Besatz und weiteren begleitenden Maßnahmen hoffen wir, dass es uns gelingt, den Äschen-Bestand in der Sinn langsam wieder zu verbessern. Uns ist es ganz wichtig, dass sich dieser Edelfisch schnellstmöglich wieder ausreichend selbst reproduziert", betonen Armin Sauermann und Erwin Trapp.

Ein weiterer Schritt zur Verbesserung der Lebensbedingungen der Äsche soll im Herbst erfolgen. "Wir haben angeregt, zumindest einen Teil des Totholzes aus dem Flussbett zu räumen. Dies soll in enger Kooperation mit dem Unteren Naturschutz sowie dem für den Gewässerunterhalt erforderlichen Wasserwirtschaftsamt Bad Kissingen beziehungsweise der Stadt Bad Brückenau erfolgen." Wenn es gelinge, die Fließgeschwindigkeit zu erhöhen, sollte es möglich sein, dass die Kiesbänke wieder ihre ursprüngliche Funktion als Laichplätze übernehmen können, hoffen die Verantwortlichen des FV auf einen Erfolg der geplanten Aktion.