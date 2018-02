Das öffentliche Telefon bleibt am Buswartehäuschen

Jeder Haushalt ist in Riedenberg - laut Telekom - mit einem Telefon-Festnetzanschluss versorgt. Nahezu alle Jugendlichen und Erwachsenen besitzen ein Handy oder Smartphone. Wozu also noch eine öffentliche "Telefonzelle"? In einem Anschreiben teilte die Telekom mit, das öffentliche Telefon am Buswartehäuschen in Riedenberg nun endgültig abzubauen.



Auch wenn die Räte das Ansinnen der Telekom nachvollziehen konnten, mochten sie dem Abbau in der jüngsten Gemeinderatssitzung dennoch nicht zu zustimmen. Für einen, wenn auch unwahrscheinlichen, Notfall soll das Gerät vorerst an Ort und Stelle belassen werden.



Ehemaliges Bahnhofsgebäude für Forsttage nutzen

Bald finden die schon bekannten Riedenberger Forsttage wieder statt. Vom 28. Bis 30. April wird das Areal rund um den Riedenberger Festplatz wieder Ausstellungsgelände für jegliches Equipment rund um das Holzmachen. Dazu baten die Mitglieder des ausrichtenden Holzhacker-Vereins um Genehmigung, neben dem Festplatzgelände auch das ehemalige Bahnhofsgelände nutzen zu dürfen sowie Strom- und Wasseranschlüsse und die Toilettenanlagen. Die Räte gewährten dies einstimmig.



Breitband-Antrag nach Höfebonusregelung

Der Antrag auf Förderung des Breitbandausbaus beim Bayerischen Breitbandzentrum gemäß der Höfebonusregelung soll gestellt werden. Das Erschließungsgebiet umfasst nun den Bereich Berghaus Rhön, Jugendzeltplatz Farnsberg, Entsäuerungsanlage, Kläranlage und Neufriedrichstal.



Bürgermeister Roland Römmelt (CSU) informierte über das Rechnungsergebnis der Jahresrechnung 2017. Die Soll-Einnahmen beliefen sich demnach auf insgesamt 1.752.065,69 Euro, die Ausgaben auf 1.714.994,04 Euro. Darin enthalten ist eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 247. 998,96 Euro. Die Rücklagenzuführung betrug 37 076,25 Euro.