Dankeschön für treue Mitglieder

Bei der vorweihnachtlichen Feier des VdK-Ortsverbandes Schondra im Bürgerhaus in Geroda ehrte die 1.Vorsitzende Marianne Wickermann zahlreiche Mitglieder. Seit 30 Jahren halten Margot Schmitt (Geroda) und Maria Zwierlein (Schönderling) schon dem Sozialverband die Treue, so dass sie mit der Goldenen Ehrennadel ausgezeichnet wurden. Für zehnjährige treue Mitgliedschaft erhielten sie eine Ehrenurkunde und das Treueabzeichen des Sozialverbandes in Silber. Geehrt wurden Sonja Glombitza, Hannelore Hanske, Anita Düry (alle Geroda), Marga Knüttel, Hermann Pickel (beide Schildeck), Gjevat Allitaj (Einraffshof).