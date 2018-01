"Cräcker Duo" sorgt für Stimmung

In der letzten Woche eröffneten das Race-Duo und der Musikverein Schondra den Reigen der Urlaubsvertretungen für die Kurkapelle des Bayerischen Staatsbades, die sich seit 8. Januar im Jahresurlaub befindet.



In dieser Woche dürfen sich die Gäste am Donnerstag, 18. Januar, ab 19.30 Uhr, auf Rock, Pop & Oldies mit dem Cräcker-Duo und am Sonntag, ab 10 Uhr, auf das Frühkonzert mit dem Musikverein Oberzell freuen.



Tolle Stimmung

"Es war tolle Stimmung bei den ersten Konzerten der diesjährigen Urlaubs-Vertretung, und am Donnerstagabend wurde sogar ausgelassen getanzt", freut sich Tobias Wahler von der Staatlichen Kurverwaltung über den gelungenen Start.



Wie auch schon im letzten Jahr wird der traditionelle Tanztee "König Ludwig I. lädt zum Tanz" am Sonntag, 14.30 Uhr, weiterhin regelmäßig stattfinden. Der bei den Gästen im Staatsbad beliebte Musiker Martin Lehnert hat am vergangenen Sonntag sein Debüt im Kursaalgebäude gegeben, und auch weiterhin wird die Kurkapelle in deren Abwesenheit vertreten und für die Gäste zum Tanz aufspielen.



Termine

Einlass zu den Konzerten in der Wandelhalle ist am Donnerstag, jeweils ab 19 Uhr. Am Sonntag ist die Wandelhalle bereits ab 8.30 Uhr geöffnet. Einlass zum Sonntagstanz im Kursaalgebäude ist jeweils um 14.00 Uhr. Die Veranstaltungen werden bewirtet. Termine: Donnerstag, 18. Januar, 19.30 Uhr; Sonntag, 21. Januar, 10 Uhr Sonntag, 21. Januar, 14.30 Uhr.



Weitere Infos: Bayerisches Staatsbad Bad Brückenau, Gäste-Information, Tel.: 0 97 41/ 80 20, staatsbad@badbrueckenau.com, www.staatsbad.de.