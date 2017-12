Courage-Medaille für Blanka Wastl

Inzwischen ist es ein Winterwald, doch am 12. September vergangenen Jahres sorgte die spät-sommerliche Hitze dafür, dass Blanka Wastl ihren Waldspaziergang ausnahmsweise vormittags machte. Nur einen Kilometer von ihrem Haus entfernt stand er - der circa 100 000 Euro teure Mercedes-Geländewagen mit ausländischem Kennzeichen. "Ich war zuerst erschrocken, weil ich das Auto nicht kannte", erzählt die Speicherzerin, als sie die "Courage-Medaille" verliehen bekommt.

Polizeivizepräsident Adolf Blöchl überreichte der couragierten Frau die Medaille für Verdienste um die innere Sicherheit im Namen des bayerischen Innenministers Joachim Herrmann. Auf Grund ihres aufmerksamen und "vor allen Dingen von Anfang bis Ende richtigen Verhaltens" hatte Erster Polizeihauptkommissar Herbert Markert die Seniorin für die Auszeichnung vorgeschlagen. Durch ihre Aufmerksamkeit, die richtige Deutung der Situation und vor allem der sofortigen Verständigung der Polizei konnte nicht nur der von Blanka Wastl gesehene Mercedes, sondern auch ein Porsche gefunden und sichergestellt werden. Beide Wagen waren nur Stunden zuvor in Stuttgart und Dinslaken gestohlen worden.

"Besser hätten Sie es nicht machen können", zollte auch Blöchel der Speicherzin Lob und Anerkennung und hofft auf Nachahmer. "Die Polizei braucht die Augen und Ohren der Bürger."

Der Tag ist Blanka Wastl noch gut im Gedächtnis. Sie grüßte den anwesenden Fahrer und fing einen unverfänglichen Smalltalk an. Auf dem Rückweg begegnete der 75-Jährigen das Auto erneut, sie wurde argwöhnisch: "Da stimmt was nicht". Kaum zu Hause, meldete sie den Vorfall und das Nummernschild der Polizei. Durch ihre gute Personenbeschreibung konnte der Verdächtige, der in der Zwischenzeit das Auto in einem anderen Waldstück versteckt hatte und zu Fuß geflüchtet war, auf einem Autobahnparkplatz festgenommen werden. Blanka Wastls Tochter war das hohe Polizeiaufkommen inklusive Hubschrauber unheimlich und riet der Mutter, zu Hause zu bleiben. Diese gestand: "Das habe ich angeleiert."

Polizeihauptkommissar Jürgen Schmitt leitete die Fahndung: "Ich verdanke Frau Wastl einen der erfolgreichsten Tage in meinem Berufsleben". Neuralgische Punkte waren durch Streifenwagen besetzt worden, so dass noch am gleichen Tag der Fahndungserfolg sicher war. Auch Polizeivizepräsident Blöchl honorierte die "hervorragende Reaktion der Polizeiinspektion Bad Brückenau". "Die Diebe haben sich in Brückenau getäuscht", ist auch Herbert Markert über den Erfolg seiner PI froh.

Ute Becker, zweite Bürgermeisterin von Motten, weiß, "dass wir couragierte Frauen in der Gemeinde haben. Du bist der Beweis dafür", bedankte sie sich für den Einsatz von Blanka Wastl. Sie hoffe, dass Wastls Vorbild "Schule macht" und überreichte einen Gutschein für einen Besuch in der lokalen Gastronomie.

Der Lachsgrund in Speicherz hatte die PI Bad Brückenau im Jahr 2016 "ziemlich beschäftigt", berichtete Erster Hauptkommissar Herbert Markert. Das Waldstück wurde öfters kontrolliert. Im vergangenen Jahr konnten so drei Festnahmen erzielt und vier Fahrzeuge sichergestellt werden. Davon sind zwei Festnahmen und zwei wiedergefundene Fahrzeuge Blanka Wastl zu verdanken, die dazu beigetragen hat, dass Speicherz noch sicherer ist. Seit einem Jahr stellte die PI Bad Brückenau hier keine Auffälligkeiten mehr fest.



INFO: Die Verleihung der Medaille für Verdienste um die innere Sicherheit fand heuer zum 24. Mal statt. Insgesamt erhielten 44 Damen und Herren die "Courage Medaille". Blanka Wastl konnte am 11. September, dem offiziellen Verleihungstermin, nicht anwesend sein. Ihre Ehrung wurde in der Polizeiinspektion Bad Brückenau durch Polizeivizepräsident Adolf Blöchl nachgeholt.