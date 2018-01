Buntes Treiben auf Brückenaus Bühne

Auch im 17. Jahr überzeugte das Konzept der Bad Brückenauer Karnevalisten, auf die klassische Bütt zu verzichten und ausschließlich auf Tanz und Show zu setzen. Aufgrund des extrem kurzen Faschings 2018 bereits am Dreikönigssamstag gegen starke örtliche Kulturkonkurrenz terminiert, war die Halle des Turnvereins während der sechseinhalbstündigen Mammutveranstaltung mit 41 Programmpunkten stets brechend voll besetzt.



Für die Zuschauer, die sich das volle Programm gönnten, wurde es am Ende sehr schwer, die Begeisterung zu halten, auch wenn auf der Bühne bis zum Ende Topleistungen in der ganzen Bandbreite des karnevalistischen Gruppen- und Solotanzes geboten wurde. Mehrere Tanzmariechen, Garden, die klassische Marschtänze zeigten, Gardetänze mit Akrobatik und natürlich vor allem die ganze Bandbreite der Showtänze. Da gab es Programmnummern mit umfangreichen Bühnenrequisiten und durchgängiger Handlung und tanzschulmäßige, fließende Tänze in bunten Kostümen. Heuer zur Freude vor allem der Damen wurde auch wieder der Auftritt von gar drei Männerballetts geboten, immer Höhepunkte einer Shownacht.



Nachwuchs begeistert

Den Auftakt des Abends machte der Nachwuchs. Mit dem "Ach sind die Süß"-Bonus eröffneten die "Roten Funken" der Gastgeber die Showbühne. Die neun Mädchen ab sechs Jahren, von Trainerin Mercedes Seban de Vlaeminck schön choreographiert, eroberten sofort die Herzen der fachkundigen Zuschauer. Auch das Minimariechen der Gesellschaft Anna Lena Hoffmann präsentierte sich tänzerisch fortentwickelt.



Die Tanztalente aus Altengronau mit der wohl jüngsten Garde, die DJK Salz, Gruppen aus Reiterswiesen, Jossa, Euerdorf, Ebenhausen und Aura stellten ihre vielfältigen Garde- und Showtänze vor. Vom TSV Volkers kam wieder Claire Cunningham als Tanzmariechen, die auch in der Obersinner Garde mitttanzte und das Tanzmariechen Lara Romeis.



Verkupplungsversuche

Gewohnt mächtig auch wieder die Auftritte der Fuldaer Gastgesellschaften aus Hattenhof, die Ascheberger Wolkenkratzer, aus Hauswurz und Bachrain die mit den kompletten Gesellschaften aufliefen. Hier reichte die Bühne kaum aus, um alle Akteure zu fassen. Erstmals auf der Brückenauer Bühne dabei die junge, 2010 gegründete Gesellschaft aus Poppenhausen in der Rhön. Die Thalauer Gesellschaft hatte auch sein recht junges Kinderprinzenpaar mit dabei. Die Soloprinzessin Desiree widerstand nur schwer den Verkuppelungsversuchen mit dem Brückenauer Prinzen Benjamin.

Weitere Show- und Gardetänze zeigten Gruppen aus Hammelburg, Oberthulba, Gräfendorf, Wollbach, Poppenlauer, Oberkalbach und Waldfenster. Die Garden aus Bad Neustadt nahmen erstmals für die DJK Salz teil.



Die Gastgeber schickten neben ihren Roten Funken noch das Tanzmariechen Melina Häusler und die Prinzengarde mit ihrem aktuellen Gardetanz ins Rennen um die Publikumsgunst. Die Teenies entführten die Zuschauer in die Welt des Musicals mit ihrer Interpretation von Mama Mia, nach der Musik von Abba. Premiere hatte die sechsköpfige "BrüKaGe Elferrats Dance Crew" des Vereins mit ihrer Interpretation eines Männerballetts.



Hohes Tempo

Hohes Tempo gingen die zehn Tänzer nebst Statisten der Fastnachtsfreunde Bachrain, die sich als "Heidi und Peter" quer durch die Musik des Alpenrocks tanzten. Für ihren Einsatz erhielten sie ausnahmsweise auch die vom Publikum geforderte Zugabe.



Karnevalsfeeling pur war das Finale des Abends mit dem Furschter Faschingsclub aus Fuchsstadt. Das teilweise schon angegraute Männerballett beamte sich zurück in die eigene Scateboard-Jugend. Die Showtanztruppe tanzte sich in die swingenden Sixties mit Petticoat und Schlaghosen.



Einige der Tänze kann man in Bad Brückenau erneut bewundern beim Faschingsball der Gesellschaft am Samstag 27. Januar im katholischen Pfarrheim, ab 19.30 Uhr. Das Motto in diesem Jahr lautet passend "Die Nacht der Musicals".