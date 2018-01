Buntes Programm für alle Bröggenäer Narren

Zum Beginn der heißen Phase der sehr kurzen Kampagne laden die Karnevalisten der der 1. Großen Bad Brückenauer Karnevalsgesellschaft traditionell zu einem ökumenischen Faschingsgottesdienst in die katholische Stadtpfarrkirche ein.





Närrischer Gottesdienst und bunter Abend





Am Samstag, 20. Januar, wird der Vorabendgottesdienst um 18 Uhr als närrischer Gottesdienst gestaltet, dementsprechend ist von verantwortlicher Seite der Organisatoren aus evangelischer, katholischer und närrischer Gemeinde eine Kostümierung erwünscht. Bunt zu geht es am selben Abend in der Halle des Turnvereins beim traditionellen "bunten Abend" des TV ab 18 Uhr. Auch hier werden die Karnevalisten im Anschluss an den Gottesdienst mit zahlreichen Gardetänzen präsent sein.



Am Sonntag, 21. Januar, lädt der Seniorenbeirat und dessen städtischer Referent Emanuel Fritschka in Zusammenarbeit mit den Karnevalisten ab 14 Uhr in die Georgi-Halle zum Seniorenfasching der Stadt Bad Brückenau ein. Der Eintritt ist frei. Durch das Programm wird Dieter Seban, langjähriger ehemaliger Sitzungspräsident der Gesellschaft und Dritter Bürgermeister, führen. Auch hier können sämtliche Garden und Tanzmariechen der Gesellschaft in Aktion bewundert werden.



Tänzerische Highlights

Höhepunkt des Bröggenäer Faschings dann der Kostümball im katholischen Pfarrheim unter dem Motto " Die Nacht der Musicals" am Samstag 27. Januar, ab 19.30 Uhr. Für Stimmung und ausreichend Tanzmusik wird wieder die Band "Feierabänd" sorgen, aufgelockert durch tänzerische Highlights der Gesellschaft.



Der Kartenvorverkauf für den Kostümball ist mittwochs, 17. und 24. Januar, 19.30 Uhr, jeweils in der Gaststätte "Deutschen Haus". Tischreservierungen sind dabei möglich.



Wer als Mann gerne mal in Frauenkleidung schlüpfen möchte, der hat am Mittwoch, 7. Februar, ab 19.30 Uhr, im Bistro "Klappe" die Möglichkeit bei traditionellen "Kräbbelkaffee" der Gesellschaft. Hier sind nur "Damen" zugelassen, die Schönste wird dabei wieder zur "Kräbbelkönigin" gekürt.



Für Jung und Alt

Am Sonntag, 28. Januar, wird traditionell das Seniorenwohnheim der Arbeiterwohlfahrt mit einem kleinen Programm für die Senioren besucht, die nicht zum Seniorenfasching kommen können. Die selbe Intention hat am Samstag, 3. Februar, 15 Uhr, der Auftritt im Haus Waldenfels und am Donnerstag, 8. Februar, 15 Uhr, im Pflegeheim Römershag.Auch die kleinsten Narren in Brückenau werden närrisch unterhalten beim Kinderfasching des Turnvereins Bad Brückenau am Sonntag, 11.Februar ab 14 Uhr, in der TV-Turnhalle.



Und wer gerne mal aktiv am Faschingszug am Faschingsdienstag, 13. Februar, ab 14.11 Uhr, teilnehmen möchte: Formulare sind unter www.bruekage.de erhältlich, Infos und Anmeldung auch per E-Mail bei schriftfuehrer@bruekage.de. Oder direkt unter Tel.: 09741/5999.