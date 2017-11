Bücher machen schlau

22 Kinder der Kindertagesstätte St. Anna sind mit ihrem Erzieherinnen in die Katholische Öffentliche Bücherei im Pfarrheim gekommen, um Erika Morshäuser beim Vorlesen des Bilderbuchs von "Räuber Ratte" zuzuhören. Si und Petra Knüttel hatten die Aktion organisiert.



Beim anschließenden Stöbern in den Bilderbüchern wurde in den kleinen Besuchern die Lust geweckt, in Zukunft das Angebot der Bücherei intensiv zu nutzen. Die Bücherei unterstützt das Interesse mit einem Gutschein für mehrere Ausleihen.



Die bundesweite Aktion "Lesestart" will auf die Bedeutung des Lesens für die kindliche Entwicklung hinweisen und die Eltern zum Vorlesen ermutigen. Auch für die langen Herbst- und Winterabende hält die Katholische Öffentliche Bücherei Schondra wieder jede Menge Lektüre bereit. Viele Neuerscheinungen wurden angeschafft und können in der Bücherei ausgeliehen werden. Auch für die bevorstehende Advents- und Weihnachtszeit gibt es für alle Altersgruppen jede Menge Lesestoff

Öffnungszeiten sind samstags von 15 bis 16 Uhr und sonntags nach dem Gottesdienst.