Brückenaus Theatergruppe Kompass auf dem richtigen Kurs

Alljährlich stellt sich der Theatergruppe "Kompass", des Franz-Miltenberger-Gymnasiums in Bad Brückenau, die gleiche Frage: Welches Stück führen wir auf? In diesem Jahr nimmt sich das Ensemble eines hochkarätigen Dramas an. Genauer gesagt, einem Stück aus der Gattung des epischen Theaters. Die Wahl fiel auf Bertolt Brechts "Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui". In diesem wird der Aufstieg Hitlers zum Reichskanzler chiffriert dargestellt: Brecht siedelte die Handlung des Stückes nicht im Deutschland der 1930er Jahre, sondern im Mafiamilieu Chicagos an.

Doch warum wählt eine Theatergruppe 2018 ein Theaterstück, das vor 60 Jahren Uraufführung feierte?



Letzte Entscheidung haben die Schüler

"Als Leiter betreibe ich einige Wochen Stückrecherche. Da kristallisieren sich dann sechs bis acht mögliche Stücke heraus", erläutert Dirk Hönerlage, der Leiter der Theatergruppe, den Anfang des Auswahlprozesses. Aus diesen wählen dann die Schüler nach Interessen anschließend zwei Möglichkeiten aus, die durch das Lesen von Textpassagen von innen betrachtet werden. Abschließend steht die Wahl des Stückes durch die Schüler. "Es ist wichtig, dass wir ein Stück haben, zu dem wir alle einen Draht haben", betont Hönerlage. Auch die Schüler zeigen sich mit der gemeinsam getroffenen Wahl zufrieden, wie zum Beispiel Mirco Stankovic: "Der Aufstieg Hitlers ist prinzipiell interessant, ich habe das Stück auch gewählt, weil ich sehen wollte, wie sich das im Theater umsetzen lässt." Andere betonten die Aktualität von Brechts Werk als Grund für ihre Wahl.



Zwar waren zu Beginn nicht alle Mitglieder der Gruppe von "Arturo Ui" begeistert, jedoch stellte sich im Rahmen der Beschäftigung mit dem Stoff heraus, dass "das Stück alles andere als eine langweilige wuchtige Geschichte darstellt", so Vanessa Schmitt. "Hinter dem Ensemble liegen bereits zahlreiche Proben in Freistunden und die Probentage in Rieneck, in denen die Theatergruppe zusammengewachsen ist", betont Hönerlage das Engagement der Schüler.



Atmosphäre spielt große Rolle

Um die Handlung angemessen auf der Bühne präsentieren zu können, reicht allein Schauspiel jedoch nicht: Die Atmosphäre spielt eine große Rolle. Musikalische Untermalungen und Akzente in "Arturo Ui" werden bei der Aufführung live sein. Daneben müssen auch geeignete Kulissen entworfen und gebaut werden. Der Großteil der Requisiten ist von den Technikern der Gruppe seit Herbst letzten Jahres so angefertigt worden, dass es keine langen Umbaupausen bei der Aufführung geben wird. "Nichts ist beim Theater schlimmer als Langeweile im Saal", lobt Hönerlage das geschickt erdachte Konzept der Kulissenbauer. Doch "Arturo Ui" ist nicht nur Schultheater - so steht das Theater in Maßbach der Gruppe beratend zur Seite. Auch Kostüme werden von der unterfränkischen Landesbühne in Maßbach zur Verfügung gestellt.



Es lässt sich also festhalten, dass die Theatergruppe "Kompass" keine Mühen gescheut hat um Brechts "Arturo Ui" würdig auf die Bühne des Lola-Montez-Saales im Staatsbad zu bringen. Ob jedoch der Aufstieg von Arturo Ui aufhaltsam oder unaufhaltsam ist - das muss der Interessierte bei den Aufführungen am 15., 16. und 18. März, um 19.30 Uhr, herausfinden.



Informationen

Eintritt frei, Spenden erwünscht, Platzreservierungen jedoch 1 Euro; Platzkarten beim Franz-Miltenberger-Gymnasium, Buchhandlung Nikolaus, Staatliche Kurverwaltung.



Aufführungen am Donnerstag, 15. März, Freitag, 16. März, Sonntag, 18. März, jeweils 19.30 Uhr.