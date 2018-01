Brückenaus Seniorenfasching wieder ein großer Erfolg

Ein voller Erfolg war wieder der diesjährige Seniorenfasching in der Georgi-Halle Bad Brückenau. Der Seniorenbeirat der Stadt war offizieller Veranstalter des närrischen Nachmittags, mit Stadtrat und Seniorenbeauftragten Emanuel Fritschka an der Spitze. Für das leibliche Wohl sorgte das Team der Brückenauer Karnevalisten. Die Stadt stellte die Räumlichkeiten zur Verfügung, die Programmgestaltung und Technik lag einmal mehr in den Händen der Brückenauer Karnevalsgesellschaft.



Alt-Sitzungspräsident und Dritter Bürgermeister Dieter Seban führte wieder flott durch das bunte und reichhaltige Programm in der bis auf den letzten Sitzplatz gefüllten Halle. Senioren aus den umliegenden Wohnheimen und ihren Betreuerteams, aber auch von zahlreiche Brückenauer Bürger nutzten die Gelegenheit, sich bei Kaffee und Kuchen närrisch unterhalten zu lassen. Dankbar angenommen werden an dieser Veranstaltung immer die Garde- und Showtänze der Brückenauer Tanzgarden und der beiden Tanzmariechen der Karnevalsgesellschaft. Die Ortsgruppe der Rheumaliga hatte eigens einen flotten Line Dance einstudiert.



Brigitte Meyerdierks, als Bürgermeisterin und Hausherrin, schlüpfte in die Rolle des Landrats, der leider Gottes bei der Feuerwehr mit falscher Rede ans Pult tritt.



Wenn ein Pensionär jammert

Emanuel Fritschka jammerte als Pensionär in der Bütt, dass er als Rentner gar keine Zeit mehr hat.

Stadtrat Dirk Stumpe hatte für seine "Mitmach"-Bütt wieder extra Stimmungskarten unter den Gästen verteilte. "Das letzte Jahr ist schnell vergangen und schon hat der Wahnsinn hier angefangen. Die Faschingszeit in diesem Jahr ist wirklich kurz - ja - wirklich wahr. Schon Weihnachten hat sie angefangen, da hat ne blöde Gans am Brunnen aufm Marktplatz rumgehangen. Nicht süß-sauer, sondern scharf, darauf von euch ein lautes Alaaf." In diesem Stil hangelte er sich für die Senioren leicht verständlich durch das vergangene Stadtgeschehen.



Musikalisch sorgte Harry Mack zwischen den einzelnen Programmpunkten mit Schunkelliedern für Stimmung, Abwechslung und strahlende Augen bei den teils recht betagten Besuchern.