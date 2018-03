Brückenaus Mittelschüler sind begeisterte Spender

Im Rahmen des Ethikunterrichts setzten sich die Fünft- und Sechstklässler der Mittelschule Bad Brückenau unter dem Motto "Heute schon die Welt verändert?" für Straßenkinder in Indien ein. Mit den eingesammelten Sachspenden wie Schulsachen, Spielsachen, Kuscheltieren und allerlei anderen Kinder-Überraschungen wollen sie den harten Alltag vieler indischer Kinder etwas aufheitern.



"Es ist schön zu wissen, Kindern in Not mit Kleinigkeiten eine Freude bereiten zu können. Da gibt man doch gerne etwas ab", freut sich Nico Biemüller (Klasse 6a) über die Teilnahme. "Ich freue mich jetzt schon auf die Bilder der Spendenübergabe vor Ort und bin gespannt, welches Kind sich über meinen Schal und meine Mütze freut", kommt Atena Karimi (Klasse 5b) ins Schwärmen.



Persönliche Übergabe

"Die Spenden kommen zu 100 Prozent an", versichert die Ethik-Lehrerin Eva Ziegler, die in Anlehnung an das katholische Hilfswerk Misereor die Spendenaktion initiiert hat: "Ich werde sie persönlich auf meiner Indien-Reise in den Osterferien an die Kinder übergeben." Die erlebten Eindrücke werde sie nach den Ferien mit allen Spenden-Teilnehmern bei einer Fotovorführung teilen. Mit den Worten "Jede noch so kleine Spende verändert die Welt," gibt die Schulleitern Birgit Herré ein eindeutig begeistertes Statement zur Schul-Fastenspendenaktion ab.