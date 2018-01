Brigitte Meyerdierks führt Brückenaus CSU-Ortsverband

Vorsitzender Dieter Seban hatte bereits vor längerer Zeit angekündigt, dass er nicht mehr für den Chefposten kandidieren werde und lieber in der zweiten Reihe im Vorstand mitarbeiten möchte. Interessiert verfolgten die Mitglieder das Resümee über die zwölf Jahre seines Wirkens.



Die bisher stellvertretende Vorsitzende, Bad Brückenaus Bürgermeisterin Brigitte Meyerdierks, trat zur Wahl an und erhielt das einstimmige Votum der Versammlung.



Als ihre Stellvertreter fungieren Dieter Seban, Heike Kötzner und Janik Veit. Weitere Mitglieder des Vorstandes sind Karl Veit (Schatzmeister), Andrea Schubert (Schriftführerin), Christa Jansen und Kurt Abersfelder (Kassenprüfer). Die Posten der Beisitzer bekleiden Gerhard Knüttel, Monika Wiesner, Erika Mack, Axel Zeier, Stephan Patzer, Michael Schäfer, Oscar Bott, Bernd Kleinhenz und Lothar Hofmann. Den gesamten Wahlablauf hatte Kreisgeschäftsführer Detlef Heim souverän geleitet. Er gratulierte allen Neu- sowie Wiedergewählten und wünschte eine weiterhin gute Zusammenarbeit.



Zwei hohe Ehrungen

Als Gast der Veranstaltung berichtete der Landtagsabgeordnete Sandro Kirchner über diverse Angelegenheiten seiner Partei. Die CSU-Mitglieder verfolgten seine Ausführungen mit großem Interesse und beteiligten sich rege an der anschließenden Diskussion. Kirchner war es auch vorbehalten, Anneliese König und Rudolf Wallrab für 50 Jahre Mitgliedschaft in der CSU zu ehren.



Am traditionellen Glühweinstand des CSU-Ortsverbandes am Marktplatz sind Ende 2017 wieder zahlreiche Spenden eingegangen. Dieses Geld bekommt in diesem Jahr die Bad Brückenauer Tafel beim Neujahrsempfang am 7. Januar als Zuschuss für die Anschaffung eines neuen Kühlautos.