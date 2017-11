Brigitta Trautsch-Martin seit 25 Jahren bei der Landmetzgerei

Ihr 25-jähriges Dienstjubiläum bei der Firma Landmetzgerei Kleinhenz GmbH feierte dieser Tage Brigitta Trautsch-Martin aus Schondra. Am 2.November 1992 trat sie in das Unternehmen in Unterleichtersbach als Fleischerei-Fachverkäuferin ein. Bei den Kunden ist sie seither sehr beliebt. Für ihre langjährige Treue zur Firma Landmetzgerei Kleinhenz GmbH wurde Brigitta Trautsch-Martin nun mit einer Ehrenurkunde der Handwerkskammer ausgezeichnet. Auch ihre Chefin Dr. Silvia Kleinhenz und Seniorchef Richard Kleinhenz gratulierten und freuen sich über ihre langjährige Mitarbeiterin, die die Firma im Verkauf durch engen Kundenkontakt bereichert.

In ihrer Freizeit ist die verheiratete Mutter zweier Töchter leidenschaftliche Gärtnerin und verarbeitet die gesamte Ernte ihres Gartens zu leckeren Produkten.