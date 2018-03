Blasmusik und Tanz am Sonntag im Staatsbad

Ab 10 Uhr erwartet die Gäste zünftige Musik von den leidenschaftlichen Musikanten aus dem Saaletal. Die Musikkapelle Pfaffenhausen, besteht derzeit aus 25 aktiven Hobby-Musikern. Das Repertoire der Kapelle reicht von traditioneller Blasmusik wie z.B. Märschen oder Walzern über Kirchenmusik bis hin zu konzertanten Medleys oder auch modernen Rock-/Popklassikern welche speziell für Musikkapellen arrangiert wurden.



"Unsere volkstümlichen Frühkonzerte am Sonntagmorgen werden sehr positiv angenommen und bringen unseren auswärtigen Gästen auch stets ein Stück Rhöner Brauchtum und Lebensfreude näher," freut sich Tobias Wahler von der Staatlichen Kurverwaltung.



Zum traditionellen Tanztee "König Ludwig I. lädt zum Tanz" wird dann am Sonntagnachmittag um 14.30 Uhr geladen. Hier kann zu Live-Musik ganz locker das Tanzbein geschwungen oder auch einfach nur das Ambiente des historischen Saals bei einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen genossen werden.



Am Sonntag ist die Wandelhalle bereits ab 8.30 Uhr geöffnet. Einlass zum Sonntagstanz im Kursaalgebäude ist ab 14 Uhr. Beide Veranstaltungen werden vom Team von DominikAna bewirtet.



Weitere Infos: Bayerisches Staatsbad Bad Brückenau, Gäste-Information, Tel.: 09741/80 20, staatsbad@badbrueckenau.com, www.staatsbad.de.