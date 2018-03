Bläserklasse stellt ihr Können unter Beweis

Traditionell am Samstag vor Palmsonntag laden die Georgi Bläser, Bad Brückenaus inoffizielle Stadtkapelle, zu ihrem Jahreskonzert in das katholische Pfarrheim Bad Brückenau ein.

Auch in diesem Jahr wird eine Gastkapelle einen Teil des Programms übernehmen. Die Blaskapelle "Rhöner Herz" des Musikvereins Reulbach-Brand aus der hessischen Rhön präsentiert einen Mix aus traditioneller und moderner Blasmusik. Der Dirigent der Kapelle ist in Bad Bückenau kein Unbekannter. Yannic Helm dirigierte im letzten Jahr beim Jubiläumsjahreskonzert sein selbstkomponiertes Stück "Machu Picchu" und spielte als Gastmusiker bei den Georgis mit, ebenso wie beim vielgelobten Konzert mit dem Kammerorchester.



Im weiteren Programmverlauf können die Besucher sich vom fortschreitenden Können der Bläserklasse überzeugen. Ein Großteil der aktuellen Bläserklasse spielt mittlerweile im

Hauptorchester mit. Es wird wieder der bewährte Mix aus Filmmusiken, Musicals und Ohrwürmer der Popmusik zu Gehör gebracht, darunter zahlreiche neu einstudierte Stücke, aber auch Stücke, die vor vielen Jahren schon für Furore gesorgt haben. Damit Freunde der klassischen Blasmusik nicht zu kurz kommen, gehören selbstverständlich auch Märsche zum diesjährigen Programm.



Mit "Porgy and Bess" wird ein sehr schweres Stück gespielt, das Orchester mühevoll für das Jahreskonzert einstudiert hat. Damit wollen die Musiker ihr Können unter Beweis stellen. Zum Schluss zeigt das Orchester mit dem Stück "Unter dem Doppeladler", dass es auch Märsche spielen kann.

Dieses Programm ist unter Dirigent Ulrich Moormann in zahlreichen Proben einstudiert worden.



Auch für das leibliche Wohl sorgen die Georgibläser. Einlass ist am Samstag, 24. März, ab 19 Uhr. Konzertbeginn ist um 19.30 Uhr. Karten sind an der Abendkasse erhältlich.