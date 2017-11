Beständigkeit beim Skiclub Bad Brückenau

Zum allgemeinen Bedauern stand Dunja Hildmann-Hüfner, die acht Jahre mit überdurchschnittlichem Engagement als 3. Vorsitzende fungierte, nicht mehr zur Verfügung. Ihr ist es aus persönlichen Gründen nicht mehr möglich, dieses Amt zu übernehmen. Ebenfalls nicht mehr zur Wahl stand Christel Bauer, die dem Vergnügungsausschuss angehörte.



Insgesamt hat der Verein 125 Mitglieder, wie Dunja Hildmann-Hüfner berichtete. Auch finanziell stehe er gut da. Der Skiclub erhalte aufgrund der zu niedrigen Mitgliedsbeiträge keine Jugendförderung vom Landkreis Bad Kissingen. Die Trainerlizenzen, die hierfür vorzulegen sind, wurden an den TV übergeben. So erhält er die Förderung, und das Geld bleibt in der Stadt, erklärte Dunja Hildmann-Hüfner.



In ihrem Rückblick auf das laufende Jahr berichtete Anja Hildmann, dass die Sparkasse im Rahmen der Förderung des Sports 250 Euro für den Verein gespendet hat. Den Mitgliedern komme das Geld in Form von Zuschüssen für Skikurse zugute.



Die Langlauf-Loipe könne für die bevorstehende Saison 2017/2018 wieder rund um das Mercks-Kreuz am Volkersberg genutzt werden. Sie habe dies mit dem verantwortlichen Forstmeister besprochen, so Anja Hildmann . Sie überlasse ihm einen Lageplan und stimme mit ihm den Zeitplan ab. Herr Hümpfner sei nicht mehr zuständig, er ist im Ruhestand. Die Zusammenarbeit sei immer sehr gut und unkompliziert gewesen. Die Loipen-Spurung erfolge ehrenamtlich durch Mitglieder. Dies sei aus zeitlich und organisatorischen Gründen nur am Wochenende möglich. Es bestehe kein Anspruch auf Regelmäßigkeit. Wegen Schneemangels habe es in der Saison 2016/2017 keine gespurt Langlauf-Loipe. Für das Skitraining sei die Turnhalle der Grundschule am Kleinen Steinbusch in Bad Brückenau wieder gebucht.



Das Spendenkonto von Skiclub-Mitglied Maxi Jäger, der für die Teilnahme an den Paralympics (Winterspielen) 2018 trainiert, werde sehr gut angenommen, berichtete die Vorsitzende. Dank der großartigen Organisation von Karli Romeis, seien die Skifreizeiten immer sehr gelungen. Aber ein Skibasar werde vom Skiclub nicht mehr veranstaltet, da die Nachfrage einfach nicht mehr da sei.



Die Wahlen ergaben folgende weitere Ergebnisse:

2. Vorsitzende: Ute Sauren, 3. Vorsitzende und Schatzmeisterin: Sandra Bärwolf, Hüttenwarte: Karl Romeis und Gudrun Wagner-Krug, Frauenwart: Michael Mohr, Sport- und Jugendwart: Gerhild Rittig-Storch, Internetbeauftragte: Karin Bauer, Pressewart: Anja Hildmann (in Personalunion mit Vorsitz), Vergnügungsausschuss: Helga Hildmann, Ute Sauren und Gudrun Wagner-Krug, Schriftführerin: Traudl Wirth, Beauftragte des Skiverbandes Unterfranken: Antje Ferkinghoff, Kassenprüfer: Dieter Stock, Ingrid Schmittnägel und Karl-Heinz Sauren.