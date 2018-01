Bei Einsätzen der Schönderlinger Wehr sind immer alle Funktionen besetzt

Auf ein arbeitsreiches Jahr 2017 blickte die Freiwillige Feuerwehr Schönderling, das am Ende von viel Erfolg gekrönt war, in ihrer Jahresschlussversammlung zurück. Im Mittelpunkt der gesellschaftlichen Aktivitäten standen die Vorbereitungen zur 700-Jahr-Feier. Mit der Ernennung von Christian Beck, Johannes Beck, Florian Spahn und Stefan Leitsch zum Löschmeister nach erfolgreich abgelegter Gruppenführerausbildung wird auch der Leistungsstand kontinuierlich gesteigert. Mit fünf Neuaufnahmen ist auch die Zukunft gesichert.



In seinem Rückblick gab der Vorsitzende des Vereins, Volker Wießner, die wichtigsten Daten bekannt: So hat die Wehr 116 Mitglieder, davon sind 71 im aktiven Dienst. Man traf sich zu 13 Sitzungen, Thema war hierbei immer auch das Dorffest. Der agilen Wehr gelang es, mit Hilfe von vielen Gewerbetreibenden den Zuschauern am Jubiläumsfest am ersten Juliwochenende das Thema "Holz und Bau" näherzubringen. Aus diesem Grunde "pflanzten" die Floriansjünger über 30 Bäume neben die Alte Schule, die dann von Hand und zum Kontrast mit einem Harvester gefällt wurden. Die Ausstellung wurde zu einem Besuchermagnet.



Professionell und vorbildlich

Auch das "eigentliche Feuerwehrleben" kam nicht zu kurz, wie aus dem Bericht des 1. Kommandanten, Marco Knüttel zu entnehmen war: Bei neun Einsätzen handelte es sich zwei Mal um Brände, die jedoch gering waren. Bei fünf Technische-Hilfe-Leistung-Einsätzen hätten die Kameraden professionell und vorbildlich gearbeitet. Auch die Beteiligung an den Einsätzen tagsüber war so hoch, dass immer alle Funktionen besetzt wurden. Die Feuerwehrler nahmen an Gruppenübungen ebenso teil wie an der 24-Stunden-Übung der Jugendfeuerwehr und bei einer sehr wirklichkeitsnahen Übung am alten Anwesen von Uwe Röder aus Schönderling. In Wildflecken fand eine große Übung statt, Schwerpunkt war hier der Einsatz von Atemschutzgeräten. Die Schönderlinger Wehr hat aktuell 13 ausgebildete Atemschutzträger. Knüttels Dank ging an die Gruppenführer, die mit viel Aufwand die Übungen vorbereiteten. Er wünschte sich künftig mehr

Beteiligung an den Übungen. Als Vorsatz für 2018 gelte, die Übungstermine rechtzeitiger bekanntzugeben. Der rührige Kommandant nahm an einigen Sitzungen der Kreisfeuerwehrführung teil, unter anderem besuchten sie die Rettungsleitstelle.



Zum Gruppenführer ausgebildet

Eine volle Arbeitswoche kostete die Ausbildung zum Gruppenführer, die Christian Beck, Johannes Beck und Florian Spahn auf sich nahmen. Zum Dank für ihren beispielhaften Einsatz zugunsten der Wehr wurden sie zusammen mit Stefan Leitsch zum Löschmeister ernannt. Per Handschlag neu in die Wehr aufgenommen wurden an diesem Abend Linus Morber, Jan-Luca Möhle, Kilian Schaab, Dominik Schäfer und Julian Brand. Auf die Frage, warum sie sich zu diesem Schritt entschlossen hatten, antwortete Kilian Schaab ganz spontan: "Ich wollte schon immer zur Feuerwehr, ich freue mich über die Kameradschaft." Und dass diese im Mittelpunkt des Vereins steht, bescheinigten auch Bürgermeister Bernold Martin und Kreisbrandmeister Volker Hägerich. Beide lobten die gute Arbeit und die vorbildliche Zusammenarbeit. Bei der 700-Jahr-Feier wurde die Festabsicherung zusammen mit den anderen Wehren der Marktgemeinde vorbildlich koordiniert. Zweite Bürgermeisterin Beatrix Lieb dankte ausdrücklich für den Einsatz der Feuerwehr beim Fest: "Ihr habt maßgeblich zum Erfolg beigetragen."



Online bei Leitstelle anmelden

Ab 1. Januar 2018 besteht nun Rauchmelder-Pflicht in allen Wohnhäusern. Wer im Freien ein Feuer abbrennen möchte, sollte dies zuvor bei der Leitstelle Schweinfurt mittels Online-Formular (www.ils-schweinfurt.brk.de ) anmelden, um Fehlalarmierungen zu vermeiden.



Ehrungen

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung wurden geehrt: Oskar Gerlach für 40-jährige Feuerwehr-Zugehörigkeit, Reinhold Wießner und Herbert Beck für 50-jährige Zugehörigkeit, Reinhold Spahn für 60-jährige Mitgliedschaft. Hubert Schneider und Erwin Hahn wurden zum Ehrenmitglied ernannt. Christian Beck, Johannes Beck, Florian Spahn und Stefan Leitsch wurden zum Löschmeister ernannt. Lisa Karges erhielt die Ernennung zur Feuerwehrfrau, Manuel Müller und Julian Hüfner wurden zum Feuerwehrmann ernannt.