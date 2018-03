Bei Brückenaus Funky Fruits wird kräftig gedruckt

Regeln selbst erstellt





Osternester und Pflanztöpfe



Im Januar hat der Obst- und Gartenbauverein (OGV) Bad Brückenau eine Kinder- und Jugendgruppe in Bad Brückenau gegründet. Richtig zur Sache ging es dann beim ersten Gruppentreffen in der Georgi-Kurhalle im Februar. Bis zu diesem Zeitpunkt lagen bereits 19 Anmeldungen für die Mitgliedschaft im Verein vor.Alle Kinder, zwischen sieben und zwölf Jahren, sind voller Enthusiasmus an dasBedrucken von kleinen Rucksäcken gegangen. Das Drucken mit Kartoffelstücken und waschechten Farben hat allen viel Spaß gemacht. Im Anschluss konnte der Nachwuchs sich gemeinsam die Regeln der Gruppe erarbeiten. So manche Betreuerin staunte nicht wenig, wie gut Kinder Regeln erstellen können, und mit welcher Freude sie diese auch mit Konsequenzen benennen konnten. Die Leiterinnen, alle selbst Mitglieder des OGV, waren begeistert. Auch ein Name für die Gruppe wurde gemeinsam ermittelt. Aus den vielen Vorschlägen der Kinder und Jugendlichen wurde dann "Funky Fruits" anhand einer Strichliste ausfindig gemacht.Das nächste Treffen findet am Samstag,17. März, statt, hier wird noch einmal gebastelt. Kleine Osternester und Pflanztöpfe aus Eierkartons stehen auf dem Programm. Und im Anschluss gibt es eine kleine Osterüberraschung. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr in der Georgi-Kurhalle. Die Kinder solltenan passende Bekleidung denken, da mit Farben hantiert wird.Das Team hat sich viele weitere Aktionen anhand der Wunschliste der Kinder ausgedacht, so steht im Mai das erste Mal ein Waldtag auf dem Programm. Nähere Einzelheiten können bei der Vereinsvorsitzenden Monika Wiesner, Tel.: 0171/3819 526 oder per E-Mail ogv.badbrueckenau@gmail.com angefragt werden.