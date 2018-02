Bayerischer Abend mit Siegfried Rauch in Bad Brückenau

Siegfried Rauch, einer der bekanntesten deutschen Fernsehdarsteller, präsentiert seinen "Bayerischen Abend mit Siegfried Rauch", am Ostersonntag, 1. April, 19.30 Uhr, im Kursaalgebäude in Bad Brückenau. Begleitet wird er von der Familienmusik Servi aus Freising. Die Gäste erwartet ein unterhaltsamer Abend mit bayerischen Geschichten von Siegfried Rauch, unter anderem von Karl Valentin und Lisl Karlstadt sowie viele lustige Anekdoten aus seinem Leben und von Dreharbeiten. Die Familienmusik Servi sorgt für bayerische Stubnmusik.



Siegfried Rauch hat bis heute in über 500 Fernsehfilmen und Fernsehserien mitgespielt, wie Sommerwind, Hochzeit auf dem Lande, Es muss nicht immer Kaviar sein, Die glückliche Familie, Wildbach, Schlosshotel Orth, Der Bergdoktor und natürlich viele Jahre als Kapitän Paulsen des ZDF-Traumschiffs. Er zählt zu den wenigen deutschen Schauspielern, die in den 1970er Jahren in Hollywood gedreht haben, um dort in Filmen wie "General Patton" (7 Oscars), "24 Std. von Le Mans" und "The Big One" mitzuwirken. Er lebt auf einem Bauernhof in Oberbayern. Neben seinem Beruf als Schauspieler malt er sehr gerne, spielt Golf, hackt leidenschaftlich Holz, um selbst in seinen Ofen einheizen zu können - und er macht Musik. In den letzten Jahren sind darüber hinaus zahlreiche Bücher von ihm erschienen (unter anderem "Meine schönsten Weihnachtsgeschichten" oder "Käpt`ns Dinner").



Träger der "Bayerischen Heimatmedaille"

Rauch wurde 2015 zum beliebtesten deutschen Schauspieler gewählt, und er ist nach wie vor ein gefragter Fernsehdarsteller. Er ist Träger der "Bayerischen Heimatmedaille". Er ist Botschafter für die Bayerische Seenschifffahrt und für die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V. (DLRG).



Die Familienmusik Servi aus Freising besteht aus vier Familienmitgliedern. Die Eltern Gertraud und Klaus spielen Gitarre, Maultrommel und Harfe. Die beiden Söhne Johannes und Leonhard begeistern bei der Steirischen Harmonika, Kontrabass, Flügelhorn, Piccolo-Trompete und Bariton. Die Künstler kennt man aus Rundfunk- und Fernsehsendungen wie zum Beispiel den "Wirtshausmusikanten beim Hirzinger" vom Bayerischen Fernsehen und sind Träger des Kulturförderpreis des Landkreises Freising.



Kartenvorverkauf

Karten gibt es ab sofort im Vorverkauf bei Staatliche Kurverwaltung, Heinrich-von-Bibra-Straße 25, 97769 Bad Brückenau, Tel.: 0800/99 11 999, kartenvorverkauf@badbrueckenau.com und www.badbrueckenau.com.