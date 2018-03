1 / 2

Ein funktionierendes Archiv braucht jede Stadt. In Bad Brückenau sind dafür Jan Marberg (rechts) und Roland Heinlein vom Kulturbüro zuständig. Regelmäßig sichten, pflegen und ordnen sie im Keller unter dem Rathaus am Marktplatz den Bestand an Urkunden, Akten und Plänen. Die Digitalisierung der Unterlagen geht voran.Foto: Rolf Pralle