Bad Brückenau: Ein Hund und 30 Schildkröten

von ULRIKE MÜLLER

Viele Kinder wünschen sich Haustiere, doch nicht alle bekommen diesen Wunsch erfüllt. Vanessa (10), Maurice (5) und Victoria (3) können sich darüber allerdings nicht beschweren. Die Familie besitzt einen Hund, ein paar Goldfische und etwa 30 Schildkröten an Land und im Wasser. Im Februar sind die drei Geschwister in die Rhön gezogen. Ihr Haus in Bad Brückenau liegt direkt an einem Hang, auf den den ganzen Tag die Sonne scheint. Dort fühlen sich vor allem die Landschildkröten sehr wohl. Sie buddeln sich in der Erde ein, fressen Gras oder Löwenzahn und wenn es nachts kalt wird, ziehen sie sich in ein Gewächshaus zurück, das für die Tiere bereit steht.



Blinki hat nur ein Auge

Vorher hat die Familie in der Schweiz gewohnt. Doch die Großeltern leben in Berlin und an der Küste. "Mit drei Kindern wird's voller im Auto", erzählt Mama Sarah. "Wir haben ja auch einen Hund." Nun kommen Oma und Opa häufiger zu Besuch, weil der Weg nicht mehr so weit ist. Für Sarah und ihren Partner ist das auch eine gute Lösung: Die beiden beraten Firmen und arbeiten dabei weiter mit einem Unternehmen in der Schweiz zusammen. Sie können zuhause am Computer arbeiten und manchmal fahren sie auch zu ihren Kunden ins Ausland.



Natürlich hatte die Familie noch nicht immer so viele Haustiere. "Angefangen hat alles, als unsere Vanessa ein Jahr alt wurde", erzählt Mama Sarah. In einem Baumarkt habe sie damals eine Maurische Landschildkröte gesehen, die nur noch mit einem Auge sehen konnte. Mama Sarah hat sie "Blinki" genannt. Als zweites kam eine Mississippi-Höckerschildkröte dazu. "Sie war noch ganz klein, kaum größer als ein 2-Euro-Stück", erinnert sie sich. Mit der Zeit lernte sie viel darüber, was sie bei der Tierhaltung beachten muss - zum Beispiel, dass Schildkröten im Winter viel Ruhe und Schlaf brauchen.



Polizei bringt Schildkröte zurück

Im Sommer büxte eine Schildkröte einfach aus. Das Tier wurde bei der Polizei abgegeben. Ein Nachbar gab den Beamten einen Tipp. So kam es, dass die Schildkröte wohlbehalten wieder nach Hause kam. Der örtliche Polizei-Chef Herbert Markert konnte gar nicht glauben, wie viele Schildkröten hier leben: allein 15 Wasserschildkröten, etwa 20 Landschildkröten und fünf noch ganz junge sind es insgesamt. "Wenn bei uns mal wieder ein Tier abgegeben wird, können wir es ja hier in Pflege geben", schlug der Polizei-Chef vor.



Meistens werden Tiere, die in Bad Brückenau gefunden werden, in ein Tierheim gebracht. Die Stadt hat deshalb einen Vertrag mit dem Tierschutzverein Gelnhausen geschlossen. "Zwei- oder dreimal im Jahr werden Schildkröten bei uns abgegeben", berichtet Christiane Koch. Die Wasserschildkröten leben in einem Teich auf dem Gelände des Tierheims. Landschildkröten gibt der Verein weiter. Auch die Familie in Bad Brückenau hat schon Schildkröten aus einem Tierheim aufgenommen.