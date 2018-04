Bad Brückenau: Behinderung in Kissinger Straße

In der Zeit von Dienstag, 3. April, bis Samstag, 7. April, erfolgen Baumfällarbeiten entlang der B286 an der Kissinger Straße in Bad Brückenau. Zwischen Römershag und der Einmündung Konrad-Zirkel-Straße werden aus Sicherheitsgründen zahlreiche Bäume entnommen.



Während der Forstarbeiten kann die Fahrbahn in Richtung Innenstadt nicht genutzt werden. Kurzfristig wird es auch zu Komplettsperrungen für einige Minuten kommen. Die Verkehrsregelung erfolgt durch eingesetzte Verkehrsposten.