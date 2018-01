Auszeichnung für Roßbachs Kommandanten

Seit 40 Jahren ist 1. Kommandant Robert Knauf bei der Feuerwehr Roßbach. Dafür wurde er jetzt in der Jahreshauptversammlung ausgezeichnet. In seiner Laudatio bedankte sich 2. Vorsitzender Patrick Pinkau für 40 Jahre freiwilligen Feuerwehrdienst, in der Robert Knauf das Leistungsabzeichen Gold auf Rot ablegte, den Maschinistenlehrgang besuchte bis hin zum Lehrgang "Leiter einer Feuerwehr". Schließlich unterstütze die Roßbacher Wehr nicht nur als Kommandant, sondern auch als Vorsitzender.

Robert Knauf hatte aber auch seinerseits viel Anlass, verschiedene Mitglieder zu loben. Besonders erwähnte er die Arbeit des Maschinisten Bernd Heil, der mit großem Engagement Fahrzeug, Spritze und Inventar instand hält - alles selbstständig und ohne eigene Aufforderung.



Ein weiteres Lob gal Hans Kaiser, der die Truppmannausbildung abschloss, das Leistungsabzeichen für technische Hilfeleistung in Bronze absolvierte und sich dann gleich auch noch zur Ausbildung als Atemschutzträger anmeldete. Besonders sei hier anzumerken, das er die sämtliche Weiterbildungsmaßnahmen eigenständig organisierte, und nur noch den Vollzug meldete.

Weiter engagiert er sich als Helfer vor Ort und gab der Truppe noch zur Auffrischung einen Erste Hilfe Kurs während einer Gruppenübung.



Schließlich nahm Robert Knauf noch einen neuen Kameraden mit Handschlag in die Feuerwehr auf. Neues Mitglied ist Markus Lehmann, der schon 18 Jahre im Kreis Ostholstein Mitglied der FFW war, und nach dem Umzug nach Roßbach, auch hier die Wehr unterstützen möchte.



Bürgermeister Roland Limpert lobte die Truppe und versprach jede Unterstützung von Seiten der Gemeinde. Dass die Feuerwehr nicht nur als Wehr Dienst an dem Nächsten tut, sondern auch aus gesellschaftlicher Sicht eine Bereicherung für das Dorfleben ist, hätte auch das Jubiläumsfest im vergangenen Sommer gezeigt. Sie hätte nicht nur einen würdigen Rahmen für die staatlichen Ehrungen auf Gemeindeebene dargestellt, sondern habe den Ort auch über die Gemeindegrenzen hinaus sehr gut repräsentiert.



Kreisbrandrat Benno Metz entschuldigte sich, dass er bei der 140-Jahr-Feier nicht da gewesen ist. Gerade deshalb sei es ihm so wichtig gewesen, wenigstens zur Jahreshauptversammlung zu kommen. Dafür habe er sich sogar bei seiner eigenen Wehr entschuldigt, die zur gleichen Zeit Jahreshauptversammlung hatte.



Dann ging es um Informationen und Termine. Benno Metz stellte die neue Alarmierungs-Bekanntmachung ab dem 9. Januar 2018 vor, erklärte die Einführung der Ehrenamtskarte und kündigte an, dass die Gerätehäuser dieses Jahr wieder besichtigt werden und dass in Zukunft die Lehrgangsanmeldungen auch per Email gemacht werden können. Weiter warb er auch für das Übungswochenende in Wildflecken. Und schließlich wies er darauf hin, dass der Bezirksfeuerwehrtag heuer im Landkreis Bad Kissingen stattfindet. Dazu gebe es einen Leistungsmarsch, und es wäre doch schön, wenn da möglichst viele Mannschaften teilnehmen würden.



Kreisbrandrat Wolfgang Kemmer wies auf den Atemschutzträgerlehrgang hin und erklärte, wie wichtig das sei, da Atemschutzträger mittlerweile bei fast allen Brandfällen benötigt werden und bei einem Inneneinsatz unverzichtbar sind.