Aus zwölf Nationen

Der US-amerikanische Viersterne-General und Oberbefehlshaber für Operationen der Nato in Europa, Curtis M. Scaparrotti, hat mit dem Befehlshaber der U.S. Army in Europa sowie acht weiteren europäischen Heereschefs die Übung Vital Sword 2017 besucht. Der Kommandierende General des I. Deutsch-Niederländischen Korps, Generalleutnant Michiel von der Laan, begrüßte Scaparrotti im Gefechtssimulationszentrum des Heeres in der Rhön-Kaserne in Wildflecken.



Das I. Deutsch-Niederländische Korps als ein Nato-Korpskommando hoher Einsatzbereitschaft (High Readiness Headquarters), das diese Übung geplant hat und veranstaltet, bildete bereits im Oktober die deutsche Division Schnelle Kräfte (DSK) aus sowie aktuell die 1. Panzerdivision in einem realitätsnahen Szenario.



Nach dem Angriff auf einen Nato-Partner gilt es, nicht nur luftbewegliche Operationen mit deutschen sowie niederländischen Fallschirmjägern und Hubschraubern, sondern auch deutsche Panzerkräfte sowie tschechische, polnische und rumänische Truppenteile im hoch intensiven Gefecht zu führen.



Zusätzlich unterstützen Luftwaffe, Marine, Streitkräftebasis, der Sanitätsdienst und andere Organisationsbereiche sowie Heerestruppenteile in den Divisionsgefechtsständen. An den beiden Übungsdurchgängen nehmen 1700 beziehungsweise 1300 Übungsteilnehmer aus insgesamt zwölf Nationen teil.



Stand in den vergangenen Jahrzehnten noch die Fähigkeit, weltweit Stabilisierungsoperationen durchführen zu können im Schwerpunkt der Nato, rückt wegen der zugenommenen Instabilität im äußersten Osten Europas die Verteidigung des Bündnisses nach Artikel 5 wieder stärker in den Vordergrund.



Vital Sword 2017 ist damit seit Jahrzehnten die erste Übung, die wieder in dieser Größenordnung und unter diesem Bedrohungsszenario sowie unter Einsatz des Simulationssystems des Gefechtssimulationszentrums des Heeres in Wildflecken stattfindet.



Ein triftiger Grund für den Supreme Allied Commander Europe, General Scaparrotti, den Commander United States Army Europe, Lieutenant General Frederick Ben Hodges, und den Inspekteur des Heeres, Generalleutnant Jörg Vollmer, sowie die Befehlshaber der Heere aus Litauen, den Niederlanden, Norwegen, Polen, Rumänien, Schweden und Tschechien, sich hier ein Lagebild zu verschaffen. "Dafür bietet das Gefechtssimulationszentrum des Heeres mit seiner Infrastruktur in Wildflecken eine hervorragende Basis", sagte Generalleutnant van der Laan, Kommandierender General des I. Deutsch-Niederländischen Korps und Leitender der Übung.



Vital Sword 2017 dauert noch bis zum 10. November. Die Division Schnelle Kräfte erhielt nach ihrem Durchgang das NATO-Zertifikat "Full Operational Capability" - vollständige operationelle Einsatzfähigkeit. Die 1. Panzerdivision strebt den Status "Initial Operational Capability" - Teileinsatzfähigkeit an.