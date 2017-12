Aus Trennungsschmerz: Unbekannter verziert Figur in Bad Brückenau mit Weihnachtsgans

Wie die Polizei berichtet, hat ein unbekannter Einwohner von Bad Brückenau in Unterfranken am Tag vor Heiligabend eine Figur des Brunnenensembles vor dem Rathaus auf dem Bad Brückenauer Marktplatz mit einer stattlichen Weihnachtsgans "verziert".



Der Grund für die ungewöhnliche Aktion war auf einem von dem Unbekannten beschriebenen Pappschild zu lesen: Seine Freundin hatte ihn verlassen, nun brauche er auch keine Weihnachtsgans mehr, so die Nachricht des Unglücklichen.



Angesichts des wohl überwältigenden Beziehungsschmerzes verzichtete die verständigte Streife auf eine eingehende rechtliche Prüfung des Sachverhalts, wie die Polizei weiter berichte. Stattdessen entfernten die Beamten lediglich die "traurigen Reste einer früher wohl glücklichen Beziehung."