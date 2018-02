Auf gute Mitarbeiter kommt es an

Beinahe von Anfang an - die Kanzlei hat im vergangenen Jahr ihr 40-jähriges Bestehen gefeiert - nämlich seit mittlerweile 35 Jahren, ist Sabina Hahn in Bad Brückenau tätig. Sie hatte als Auszubildende begonnen. In mehr als drei Jahrzehnten hat sie beinahe alle Änderungen in der Kanzlei miterlebt und mitgetragen. Dazu zählen unter anderem Änderungen der Gesetzgebung und die Bearbeitung der Finanz- und Lohnbuchhaltung. Ebenso hat die Jubilarin den Umstieg von "Bleistift auf Computer" und die Neuheiten der IT-Kommunikation miterlebt.



"Du hast mit der Zeit Schritt gehalten. In all den Jahren hast Du beispielhaft deine Kraft in die Kanzlei gesteckt", sagte Geschäftsführer Udo Zeiger. Als ganz besondere Anerkennung für das Unternehmen empfinde er, dass die Jubilarin ihrem Sohn Patrick die Steuerkanzlei Rausch, Zeiger und Partner empfohlen hat. Er ist seit mittlerweile seit zehn Jahren in der Kanzlei tätig.



Von Kollegen geschätzt

Drei Jahrzehnte ist mittlerweile Claudia Neder im Unternehmen engagiert. Sie begann in Bad Brückenau nach ihrer Lehre. Geschäftsführer Marco Rausch bezeichnete die Finanzbuchhalterin als eine ausgezeichnete Arbeitskraft, wie sie sich jeder Unternehmer nur wünschen könne. Ebenfalls werde Claudia Neder von den Kollegen sehr geschätzt und habe immer ein offenes Ohr für deren Anliegen.



Schon ihre Ausbildung hat Kerstin Schumm in der Kanzlei absolviert und ist seit mittlerweile 25 Jahren dabei. In dieser Zeit hat sie sich zur Bilanzbuchhalterin weitergebildet. Mandanten sähen in ihr eine "Allrounderin", die für Buchhaltung, Jahresabschlüsse und Steuererklärungen zuständig ist. "Du bist seit einem Viertel-Jahrhundert festes, gestandenes Fundament für unsere Kanzlei, geprägt von Qualität, Sicherheit und Stabilität", sagte Marco Rausch.



Schon als Azubi begonnen

Ebenfalls als Auszubildender hat Sebastian Knüttel in der Kanzlei begonnen. Der Steuerfachwirt kann jetzt seine zehnjährige Zugehörigkeit feiern. Besonderes Lob fand Marco Rausch zur bestandenen Prüfung zum Steuerfachwirt vor knapp zwei Jahren: "Diese Leistung war nur durch die Grundlage eines großen Wissensspektrums, durch Fleiß und Interesse am Weiterkommen innerhalb des Berufes möglich."



Auch die ehemaligen Mitarbeiter Herta Beck, Gisela Winkler, Verena Henkel und Dieter Kleinhenz waren an diesem Abend mit von der Partie. "Ihr zusammen habt insgesamt 99 Jahre für uns mit eurer Einsatzfreude dazu beigetragen, den Betrieb - Seite an Seite mit Seniorchefin und Seniorchef - in Gang zu halten", sagte Marco Rausch. Vertreten ist die Steuerkanzlei Rausch, Zeiger & Partner in Fulda, Bad Brückenau, Langenselbold, Burgsinn und neu auch in Schlüchtern.