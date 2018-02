Auf die Bretter, fertig, los!

Eigentlich hätte der Ski- und Snowboardkurs des WSV Oberweißenbrunn schon zu Weihnachten stattfinden sollen. Doch mangels Schnee wurde nichts daraus. In den letzten Tagen gab es nun doch noch recht stabile Schneeverhältnisse am Arnsberg, sodass kurzerhand ein Anfängerkurs angesetzt wurde. Unter Leitung von Bettina und Stefan Back konnten die Jüngsten Nachwuchssportler des WSV Oberweißenbrunn auf die Bretter gestellt werden.



Matthias Adrian hatte die Piste des Kinderliftes am Arnsberg so präpariert, dass die Anfänger gute Pistenverhältnisse vorfanden. Insgesamt waren 23 Kinder dabei, darunter fünf Snowboarder. Mit Unterstützung von vier Übungsleitern und sechs Helfern lernten die Kinder das selbstständige Fahren. Vielleicht kann der eine oder andere seine Ski- und Snowboard-Kenntnisse in diesem Winter noch einmal nutzen.



Zum Abschluss des Kurses gab es vom stellvertretenden Vorsitzenden Michael Geck Urkunden für jedes Kind als Erinnerung an die Teilnehme beim Skikurs. Vorgestellt wurden auch die neuen Skikurs-Leibchen, die mit Hilfe von Familie Adrian von den Arnsbergliften angeschafft wurden. Mit Logos und Aufschrift versehen sind die Skikurskinder künftig bei ihren Kursen für alle gut sichtbar. Der Kurs für die Fortgeschrittenen konnte bislang aufgrund der Schneebedingungen nicht stattfinden.