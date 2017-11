Auf dem Rücken der Pferde ...

Carina Kehm und die Reiter der Islandpferde vom Altenberg hatten im Juli mit ihrer Musical-Aufführung "Die Schöne und das Biest" einen großen Erfolg. Arbeit hatten sie nicht nur vor der Aufführung, sondern auch danach. So ist es nicht verwunderlich, dass es nach Abbau und Aufräumen der wichtigsten Dinge etwas gedauert hat, bis Kassensturz und auch eine Erholungspause nun ein endgültiges Resümee zulassen. 1500 Euro an Spenden können jetzt verteilt werden, teilt Carina Kehm mit.



"Was haben wir alles gemacht, was haben einige Kinder und Jugendliche, die sich großen Herausforderungen gestellt haben alles gelernt", sagt sie. Die Dressur war immer ein großer Traum von Carina Kehm und auch wenn sie sie nicht selber mit reiten konnte, genoss sie es, dass hier einiges gezeigt werden konnte.

Im Springen wurde d er Altersunterschied von sieben auf 14 Jahre überbrückt, und es beeindruckt die Ausbilderin immer noch, wie die älteren mit dieser Herausforderung, auch dass kurz vor Schluss ein Pferd ausgefallen war und die Jüngsten immer die leichten Pferde bekamen, umgegangen sind. "Diese Gelassenheit und der Zusammenhalt in der Gruppe waren und sind bis heute toll."

Beim Turnen auf dem Pferd haben viele mitmachen wollen und es gab große Unterschiede beim Leistungsstand. Mit einer Selbstverständlichkeit haben die Größeren akzeptiert, auf jungen Pferden zu turnen und mit ihrer eigenen Ruhe den Pferden die Sicherheit gegeben, an dem Tag der Auffürhung wie die "Alten" gelassen ihre Nummer zu zeigen. Teilweise war der eigene Nachwuchs der "Mamapferde" umher gelaufen und es wirkte wie eine große Pferde- und Reiterfamilie.

Ein Highlight für alle ist wohl die freie Arbeit mit dem Pferd und in diesem Jahr sogar mit einem Hund.

Dem Pferd feine Signale zu geben, zu lernen auf welches Signal das Pferd reagiert und das Gefühl zu haben, aus Mensch und Pferd eins zu machen, ist ein ganz besonderes Gefühl und Erlebnis, so Kehm.



Drei Wochen vor dem Fest fiel eine der Hauptnummern aus, weil die Chemie zwischen Mensch und Pferd einfach noch nicht genug aufgebaut war für rund 500 Zuschauer.

Ein Teil der Geschichte fehlte. Cara Sophia mit Ihren sieben Jahren sprang kurzfristig ein, um zu zeigen, welche Einheit auch Kinder mit einem Pferd sein können, wenn wir sie lassen.



Ein Höhepunkt waren sicher die drei Reiter auf den Pferden - ohne Sattel, ohne Trense und einer selbstausgedachten Choreografie. Abgerundet wurden diese ganzen Darbietungen von Quadrillen im Schritt und Tölt mit schauspielerischen Einlagen. Vielleicht überrascht es nicht zu hören, dass eine der größten Herausforderungen hierbei ist, nicht nur die besten Reiter und Pferde -Zusammenstellung, sondern auch die beste Pferdekombinationen zu finden. Oftmals haben sich die Pferde im Training duelliert und es war eine große Herausforderung an die Reiter bei den ständigen Wechseln ihre Pferde auf Spur und bei Konzentration auf die Sache zu behalten.

In diesem Jahr sollte eine zweite Leidenschaft mit ins Boot geholt werden - das Tanzen. Und so kam es, dass beim Flashmob in Oberbach auch viele Zuschauer mitwirkten und die Choreografie von Marianne und Fred Rüttiger zeigten.

Der Abschluss, bei dem zehn Reiterfreunde dazukamen und eine Quadrille zeigten, die nie geprobt wurde, demonstrierte die Freundschaft, die in über 20 Jahren Islandpferde vom Altenberg entstanden ist zu Reitern, die teilweise sogar über eine Stunde hierfür angereist sind.



Nach einem kurzen Einblick hinter die Kulissen, schließt Carina Kehm ab, ist es einfach nur toll, dass nach so viel Arbeit und Mühe, Zeit und natürlich auch Geld, sicherlich auch manchem Stress sich alles gelohnt hat.

Reiter und Pferd haben viel dazu gelernt. Es haben sich Freundschaften entwickelt und manch einer ist auch menschlich über sich hinaus gewachsen.

Dass nun eine Spende von 1500 Euro verteilt werden kann, ist sicherlich die Sahnehaube dieses Tages, so Kehm.

Unterstützt wird die Jugendgruppe in Oberbach mit 300 Euro, das Kinderhospitz Kleine Helden in Fulda mit 500 Euro, Steps for children mit 500 Euro und außerdem wird der Vereinsring als Dank für seine Unterstützung in den letzten neun Jahren eine kleine Spende in Höhe von 200 Euro erhalten.