Am St. Patricks Day bald wird die Tür in Kothens Irish Pub geschlossen

Sieben Jahre war er ein begehrter Treffpunkt für Einheimische und Auswärtige - der Cinn Mhara Irish Pub in Kothen. Silvester, Geburtstage und Firmen-Events wurden hier gefeiert - Familien fühlten sich wohl. Nun ist Schluss.



Wie ein Lauffeuer hat sich die Nachricht seit dem 27. Februar über die sozialen Netzwerke verbreitet: Andreas und Miriam Jahn schließen am 18. März die Tür der beliebten Lokalität, im elterlichen Betrieb von Andreas. Ausgerechnet am Samstag, 17. März, St. Patricks Day, dem Gedenktag des irischen Bischofs Patrick und vermutlich erster christlicher Missionar Irlands, geben Miriam und Andreas die Abschiedsparty, ab 15 Uhr.



Zum letzten Mal wird man in dem gemütlichen Pub einen Live-Musik-Abend erleben können. Songs und Balladen der 1960er- und 1970er-Jahre versprechen "Chris, Me und Stefan Jehn".



Bessere Perspektiven erhofft

Die Entscheidung für eine Schließung haben sich die Beiden nicht leicht gemacht. Für die Zukunft erhoffen sie sich deutlich bessere Perspektiven als in Kothen, dem Heimatort von Andreas, in dem nur wenige Kilometer entfernten Poppenhausen. Sie bleiben dem Gastgewerbe treu und wagen einen Neuanfang. Ab 15. März haben Sie die Traditionsgaststätte, den seit 200 Jahren in Familienbesitz befindlichen Landgasthof zum Stern, gepachtet.



Ein Stück Cinn Mhara wollen die Jahns dorthin mitnehmen. Eine Auswahl der Speisen, aber auch die Whiskey-Tastings möchte man dort anbieten. Und wer weiß, das Areal bietet Platz, ob man nicht in ein paar Jahren ein Cinn Mhara 2 dort finden wird.