Adventsmarkt in historischem Ambiente

Zu entdecken sind der Charme dicker Schlossmauern und prächtiger Kreuzgewölbe. Im Theatersaal des Obergeschosses gibt es einen Kunsthandwerkermarkt. Der Innenhof ist weihnachtlich dekoriert, Feuerkörbe und urige Holzhütten versprühen ein angenehmes Flair.

Die Verkaufsstände nehmen das gesamte Erdgeschoss sowie den Theatersaal, die Bühne und den Vorraum im ersten Stock in Beschlag.Offeriert werden Hüte und Mützen unterschiedlichster Herstellungsverfahren, Schals, Röcke und Westen sowie handgestrickte Socken. Dann stehen kunstvolle Patchworkarbeiten sowie individuell aus attraktiven Stoffen Genähtes wie Kosmetiktäschchen, Dinkelkissen und Stofftiere zum Verkauf. Einige Schüler der Holzschnitzschule lassen sich beim Arbeiten über die Schulter schauen. Aber auch individuelle Floristik, Keramik, Laubsägearbeiten oder Schmuckdürfen auf dem Bischofsheimer Weihnachtsmarkt nicht fehlen, ebenso wie eine Bewirtung im Rentamt.

Anlässlich des Weihnachtsmarktes haben auch verschiedene Holzschnitzereien geöffnet. Folgende Holzschnitzereien öffnen am 9./10. Dezember ihre Türen. Musikalisch umrahmen den Weihnachtsmarkt die Bischofsheimer Kindergartenkinder, die Trachtenkapelle Haselbacher und die Maumerkapelle Bischofsheim. Der Schützenverein bietet erstmals ein Preisschießen an.

Öffnungszeiten an beiden Tagen: Markt mit Kaffeebar: 11. bis 18. Uhr, Verpflegungsstände: 11 bis 20 Uhr. Weitere Infos: www.bischofsheim.info.