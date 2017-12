Adventskonzert mit Riedenbergs Chor und Musikverein

Schon seit vielen Wochen laufen die Proben bei den beiden musikalischen Klangkörpern Riedenbergs für das , im Zweijahres-Rhythmus, stattfindende Adventskonzert in der St.-Martin- Kirche. Chor und Musikverein werden am Sonntag, 17. Dezember, sowohl in ihrer Gesamtheit, als auch in kleineren Gruppierungen besinnliche und adventliche Musik darbieten. Der Gemischte Chor des Gesangvereins Riedenberg, der Leistungschor des Fränkischen Sängerbundes ist , hat sich unter anderem mit dem Ave Maria von Franz Bibl und Bruckners Locus iste , zwei sehr anspruchsvolle Chorwerke ausgesucht.



In vielfältigen Besetzungen und Stilrichtungen wird die Rhöner Trachtenkapelle Riedenberg aufwarten. So erklingen , neben konzertanten Stücken der gesamten Kapelle auch Hirtenweisen der Holzbläser und Bläsersätze für das Blechregister.



Das Konzert findet am kommenden 3. Adventssonntag um 18.30 Uhr in der St. Martin Kirche statt.

Der Eintritt ist frei.