Zwölf junge Adler schweben über Sprungschanze

Wie der Vorsitzende Ewald Simon berichtete, sei im aktiven Bereich Alexander Eckert einzig noch für den WSV aktiv, jedoch auf einem anderen Kontinent. Seit Herbst 2014 hat Alexander ein Stipendium der Universität Fairbanks of Alaska, und ist dort für die Universitätsmannschaft sehr erfolgreich.



Positiver Trend

Sophia Schrenk startete im März 2016 für die SKG Gersfeld und wurde Deutsche Vizemeisterin in der Klasse Jugend II. Ein positiver Trend sei bei der Skisprungmannschaft zu verzeichnen. "Es schweben zeitweise bis zu zwölf junge Adler über die Kreuzbergschanzen. Erste große Erfolge haben sich auch schon eingestellt", sagte Simon.

Trainer Maximilian Lange, berichtete über den aktuellen Stand der Skispringer. Im Sommer wurde die K5 Schanze an den Kreuzbergschanzen in Haselbach fertiggestellt, der sogenannte "Schnullerbacken". Diese Mini-Schanze sei wichtig, da die Kinder die heutzutage zum Skispringen kommen, zum größten Teil weder Ski-Erfahrung noch Gleiterlebnisse hatten. Im Sommerhalbjahr nahmen die Sportler an 21 Wettkämpfen teil, davon 13 reine Sprunglauf-Veranstaltungen und drei Wettkämpfe in der Nordischen Kombination sowie vier Crosslauf Wettkämpfe. Das Leistungsniveau der Sportler sei mittlerweile gut, so dass man "in jedem Wettkampf mit Podiumsplätzen rechnen kann".

Bettina Back berichtete über das Alpin- und Kindertraining. Der Skikurs konnte aufgrund von Schneemangel in den Weihnachtsferien nicht stattfinden. Doch beim ersten Schneefall habe man reagiert. So konnte kurzfristig der Kurs im Januar von Freitag bis Sonntag abgehalten werden. "Kurzfristig auf Schneefall zu reagieren, das wird auch im kommenden Winter angesagt sein", so Back.



Neue Gruppe erfolgreich

In den Sommerferien fand das Kinderzeltlager mit dem Thema "Unter und über dem Meer" statt, das aufgrund der nassen Witterung seinem Titel voll auf gerecht wurde. Fleißig sind auch die Damen in der Steppgruppe. Ricarda Eckert unterstützt Bettina Back beim Kindertraining und der Steppgymnastik. Außerdem wurde von ihr eine neue Gruppe ins Leben gerufen, die sich großen Zuspruchs erfreut.

Auf eine Langlaufsaison ohne Wettkämpfe blickte Michael Schrenk zurück. Im Sommer haben die Aktiven bei verschiedenen Laufveranstaltungen oder Mountainbikerennen teilgenommen. Das Skirollertraining habe im September begonnen. Je nach Absprache werde auf dem Fahrradweg, zum Kreuzberg oder zum Heidelstein gefahren. Manchmal gebe es auch vorab ein Techniktraining auf dem Schulsportplatz in Bischofsheim. Verschiedene Skiroller-Wettkämpfe werden in den Herbstwochen besucht.

Anita Annon berichtete, über die seit über 30 Jahren bestehende Damengruppe sowie die von Rita Eisenmann geleitete Gymnastik 50+. Das Durchschnittsalter steigt kontinuierlich an, die älteste Teilnehmerin sei mittlerweile 80 Jahre alt. Christoph Beck informierte über den Erwachsenensport und eine Skireise in die USA sowie Jogging und Nordic-Walking Einheiten im Laufe des Sommers. Die Skifreizeit des WSV führte in die Dolomiten, einen ausführlichen Bericht hielt Michael Geck.



Mitgliedsbeiträge sinken

Beschlossen wurde eine Beitragssenkung für Senioren ab 65 Jahren zum 1. Januar 2017. Einzelmitglieder zahlen statt 48 nur noch 38 Euro, der Familienbeitrag wurde von 55 auf 45 Euro gesenkt.

Der Präsident des Skiverbandes Unterfranken Winfried Pöpperl sprach von den Skispringern als großen Aktivposten für den Skiverband Unterfranken. Überhaupt sei der Skiverband stolz einen Verein wie den WSV in seinen Reihen zu haben.

Der Terminkalender für die kommende Saison steht: Ski-Bazar, Kinderskikurs, Nachtskirennen, Alpine sowie Nordische Vereinsmeisterschaft, Nordic-Day und die Skifreizeit.