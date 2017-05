Zum Wohl von Leib und Seele auf dem Volkersberg

Die Neueröffnung der Klosterschänke auf dem Volkersberg hat jede Menge Besucher angezogen. Sonnig aber windig war es, doch viele Gäste ließen es sich nicht nehmen, auf der Sonnenterrasse zu sitzen und die Köstlichkeiten aus der regional arbeitenden Küche zu genießen. Bis das volle Tablett allerdings an den Tisch getragen werden konnte, dauerte es doch ein wenig. Die Warteschlange war lang, der Andrang groß. Doch das wurde gerne in Kauf genommen. "Das ist am Kreuzberg nicht anders, da muss man auch anstehen", war mehr als einmal zu hören.

Viele Bad Brückenauer und Volkerser hatten sich auf den Weg zum Volkersberg gemacht. Unter ihnen auch Elli Lummel-Müller und Jürgen Müller, die eine enge familiäre Bindung zum Volkersberg haben. "Es ist Familientradition, zum Volksberg zu laufen und eine Brotzeit zu genießen", sagten sie. Dass die Gaststätte nun wieder geöffnet hat und zudem umfassend saniert wurde, gefällt den beiden sehr.

Auch zahlreiche Ehrengäste waren gekommen: Domkapitular Christoph Warmuth und Landrat Thomas Bold stärkten sich bereits in der Klosterschänke, bevor der offizielle Festakt begann. Im Mittelpunkt stand die Aufnahme unter die Partnerbetriebe der Dachmarke Rhön und die Verleihung von drei Silberdisteln für den Einsatz von regionalen Waren.

Thorn Plöger, Geschäftsführer der Rhön GmbH, und Stephanie Meinecke von der Dachmarke Rhön, nahmen die Auszeichnung sowohl für die Klostergaststätte wie auch für das Haus Volkersberg, die Jugendbildungsstätte, vor. Beide Einrichtungen sind nun Partnerbetriebe und mit drei Silberdisteln, der höchsten Auszeichnung, versehen worden.

Drei Silberdisteln bekommen Betriebe, die mindestens 65 Prozent regionalen Wareneinsatz nachweisen können, erklärte Plöger. Die Jugendbildungsstätte setze derzeit 72 Prozent und die Klostergaststätte sogar 90 Prozent regionale Waren ein. Damit setze der Volkersberg ein deutliches Zeichen für Nachhaltigkeit und Regionalität, betonte Plöger. Das Partnerschaftsschild und die Auszeichnung mit den drei Silberdisteln wurden von den Ehrengästen am Haus angebracht.



Franziskanische Tradition

Thomas Bold sprach der Diözese Würzburg sein Kompliment für den Mut aus, die Gastronomie in Eigenregie zu betreiben. "Zum Volkersberg gehört eine Klosterschänke einfach dazu". Die Region könne hier erfahren und kulinarisch erlebt werden.

Klaus Hofmann, Leiter der Jugendbildungsstätte auf dem Volkersberg, verwies auf die franziskanische Tradition auf dem Volkersberg und die Bedeutung einer regional geführten Gastronomie.

Umfassend für Leib und Seele da zu sein, das sei ein Anspruch, dem der Volkersberg gerecht werde, erklärte Domkapitular Warmuth. Das im Lernwerk und der Jugendbildungsstätte vermittelte Wissen werde in der Küche umgesetzt.

Es seien vier Kollegen neu eingestellt worden, sagte Dorothea Weitz von der Mitarbeitervertretung. Um die Kommunikation sicher zu stellen überreichte sie eine kleine Tafel, die symbolisch für die Bitte stand, stets miteinander im Gespräch zu bleiben. Bad Brückenaus stellvertretender Bürgermeister Jürgen Pfister sagte, er sehe die Neueröffnung der Klosterschänke auch als hervorragende touristische Bereicherung für die Region.





Rund um die Neueröffnung der Klosterschänke hat das Haus Volkersberg ein abwechslungsreiches Programm organisiert. Martina Reinwald vom Haus Volkersberg gab Einblicke in die Wallfahrskirche.

Die Grundsteinlegung der Kirche fand 1664 statt, im letzten Jahr erfolgte eine umfassende Renovierung. Die bis dato gewohnten zurückhaltenden Farben wurden ersetzt durch die ursprüngliche Farbgebung. Die rotgrundige Schildpattfassung verweist auch darauf, dass die Kirche auf ehemals fuldischem Gebiet steht.

In den neuen Seitennischen finden sich Reliquien und die Pietá vor goldener Scheibe aus dem 14. oder 15. Jahrhundert, die lange verschollen war und erst 2010 wieder auf den Volkersberg gebracht worden war. Von der Kanzel, die eigentlich nicht zu betreten ist, spitzt bildlich dennoch ein Franziskaner in die Kirche - da hat der Gestalter wohl "den Schalk im Nacken gehabt", so Reinwald. Höhepunkt war die Besichtigung der Sakristei mit Deckenornament und dem Schrank aus dem 18. Jahrhundert.

Guido Sauer zeigte auf, "wie viele Formen christlichen Lebens es auf dem Volkersberg über die Jahrhunderte" gegeben hat. Die Zeitreise begann im Innenhof des Haupthauses und in der Gegenwart. Die Jugendbildungsstätte und das Lernwerk sind aktiv in Jugend- und Erwachsenenbildung und bieten viele Möglichkeiten der Begegnung.



Drei Knoten im Gürtelstrick

Im 20. Jahrhundert erfuhr der Volkersberg viele Veränderungen, aber die Missionsdominikanerinnen bildeten eine Beständigkeit, erzählte Guido Sauer. 1955 abberufen, als das Kloster seine Pforten schloss, waren sie aber bereits ein Jahr später für das Haus Volkersberg tätig, anno 2013 verließen die letzten den Volkersberg. Auf dem Friedhof erinnert eine Gedenktafel an die Dominikanerinnen, ihr einfaches Leben und das breite Spektrum ihrer Jugendarbeit.

Überhaupt nicht mehr bekannt ist, dass es von 1859 bis 1921 ein Waisenhaus auf dem Volkersberg gab. "Arme Schulschwestern" kümmerten sich um bis zu 40 Mädchen zwischen sechs und vierzehn Jahren, die "drohten, in die Verwahrlosung abzurutschen." In der Diözese Würzburg gab es 1850 nur vier solcher "Rettungsanstalten".

1658 errichteten die Franziskaner eine Niederlassung auf dem Volkersberg, bauten Kirche und Kloster. Die damals "große Gruppe von 30 bis 40 Franziskanern" lebte gemäß den Regeln "Armut, Gehorsam und Ehelosigkeit", was sie mit drei Knoten in ihrem Gürtelstrick symbolisierten.



Wenig bekannt über Einsiedler

Guido Sauer zeigte das "Paradies", einen Ort, "der genauso unbekannt ist wie die Kreuzbruderschaft", die im 16. Jahrhundert auf dem Volkersberg lebte. Besonders förderte die Kreuzbruderschaft die Wallfahrt und leistete soziale Unterstützung. 1499 verließ der letzte Einsiedler, oder "Begarde", den Volkersberg. "Man weiß fast nichts über die Einsiedler, aber das Gnadenkreuz, das heute im Hauptaltar hängt, wird einem Einsiedler zugeschrieben", berichtete Sauer.

Die älteste Grundlage des Volkersbergs und die "einzige Kontinuität" durch die Jahrhunderte¸ so Sauer, seien die Volkerser. Das christliche Leben damals müsse man sich "ganz anders" als heute vorstellen, als Glauben noch oft von Angst geprägt war und die Bevölkerung die Bibel noch nicht selbst lesen konnte.

Auch ein Gespenst ging um - und das am helllichten Tag. Bildungsreferentin Petra Müller zeigte Kindern und Erwachsenen ihre Lieblingsplätze, wie beispielsweise die 30. Stufe zum Paradies, den Seiteneingang zum alten Waschhaus, die Klosterschänke, die 1686 als städtisches Wirtshaus gegründet wurde, und vieles mehr.

Außerdem zeigte das Klostergespenst einen alten Fratzenstein, der heute am Sinnesgarten aus der alten Klostermauer stiert, damals aber böse Geister vom Klausurbereich fernhalten sollte.

Geistliche Begleiterin Beate Ritter-Schilling führte durch den Lebensgarten, der im Jahr 2014 von ihr, weiteren Ehrenamtlichen und Flüchtlingen, wieder hergerichtet worden war. Marion Eckert und Stephanie Elm