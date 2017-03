Welcher Beruf passt zu mir?

von JULIA RAAB

Saskia Wiegand ist 19 Jahre alt und macht eine Ausbildung zur Steuerfachangestellten bei der Bad Brückenauer Steuerkanzlei Rausch, Zeiger und Partner (RZuP). "Ich wollte etwas Kaufmännisches lernen und war vor drei Jahren auf dem "Tag der Ausbildung" in der Georgi-Kurhalle", sagt die junge Frau. Dort fand sie eine große Auswahl an regionalen Unternehmen und viele Berufszweige, die sie vorher nicht kannte. "Man kommt ins Gespräch und kann Kontakte knüpfen, das ist toll." Sie kann die Teilnahme nur empfehlen.



Erfahrung sammeln

Genauso begeistert vom "Tag der Ausbildung", der von der Rhönallianz und federführend von der Stadt Bad Brückenau organisiert wird, ist Sabine Reuß-Kast, Assistentin der Geschäftsleitung bei RZuP. Auch sie hat vor 27 Jahren eine Ausbildung als Bürokauffrau hier absolviert und findet das Angebot immens wichtig, denn seit ein paar Jahren stellt sie zunehmend eine Veränderung der jugendlichen Ansprüche fest. "Heute ist es schwieriger, Azubis zu bekommen. Viele wollen nach der Realschule lieber Abi machen, dann studieren und am liebsten gleich viel Geld verdienen", erzählt sie von ihren Erfahrungen.



Doch wenn die Leute dann nach dem Studium in die Arbeitswelt gehen, fehle ihnen die praktische Erfahrung. Daher hält Reuß-Kast eine Ausbildung für enorm wichtig. Dem pflichtet auch Auszubildende Wiegand bei. Mit 16 Jahren hat sie ihre Ausbildung begonnen und ist nun - am Ende ihrer dreijährigen Zeit bei RZuP - sehr froh über ihre damalige Entscheidung. Denn auch ihr stehen alle Türen nach oben offen und - was für sie auch wichtig ist - ihr gefällt, was sie in der Praxis macht. "Ich kann mich nach der Ausbildung weiter orientieren, beispielsweise die Berufsoberschule besuchen, Fachabi machen und studieren oder weiter den Fachwirt oder Bilanzbuchhalter machen", zählt sie auf.



Vor der Ausbildung steht oft ein Praktikum im Betrieb. "Wir übernehmen immer wieder Praktikanten als Auszubildende und versuchen, ihnen in der kurzen Zeit einen möglichst umfassenden Einblick in die Arbeit zu geben", sagt Reuß-Kast. Wiegand konnte sich, auch aufgrund des gewählten betriebswirtschaftlichen Zweigs auf der Bad Brückenauer Realschule, gut vorstellen, was sie erwartet. "Ein ausgeprägtes Zahlenverständnis und eine gute Auffassungsgabe, um die Zusammenhänge in den schwierigen Gesetzestexten zu verstehen, sind Grundvoraussetzungen für den Beruf als Steuerfachangestellte", sagt sie.



Heuer noch keine Anfrage

Momentan hat die Steuerkanzlei 20 Mitarbeiter in Bad Brückenau. "Da können wir jedes Jahr einen Auszubildenden anlernen", sagt Reuß-Kast. Für das kommende Ausbildungsjahr gibt es zwar einen neuen Auszubildenden, aber Praktikumsplätze werden auf Anfrage immer wieder gerne vergeben. Auch hier stellt Reuß-Kast einen Rückgang fest, denn "dieses Jahr hatten wir noch keine einzige Anfrage".



Deshalb ist die Kanzlei am "Tag der Ausbildung" in der Georgi-Kurhalle auch in diesem Jahr wieder vertreten. "Viele unserer Mitarbeiter haben bei uns eine Ausbildung absolviert. Um die Zukunft zu sichern, brauchen wir den Nachwuchs", appelliert sie an die Jugend.



Der "Tag der Ausbildung" hat in diesem Jahr etwa 30 Aussteller, die über verschiedene Berufsbilder sowie duale Ausbildungs- und Studienkombinationen in Betrieben, Pflegeeinrichtungen, Kliniken und Sanatorien aufklären. Die Betriebe und Schulen kommen aus dem gesamten Gebiet der Rhönallianz. Auch Polizei und Bundeswehr informieren über Praktika und Ausbildung."



Der Tag der Ausbildung ist eine aktive Maßnahme zur Verbesserung der regionalen Lebensbedingungen und Wettbewerbsfähigkeit der angesiedelten Unternehmen", sagt Uwe Schmidt, Manager der Rhönallianz. Sehr gut angenommen wurde die Veranstaltung deshalb in den letzten Jahren. "Ein Besuch lohnt sich in jedem Fall für alle, die sich noch in der Orientierungsphase über ihre berufliche Zukunft befinden", ergänzt er.



Tag der Ausbildung

Termin Sonntag, 2. April von 10 bis 16 Uhr in der Georgi-Kurhalle Bad Brückenau



Begrüßung ist um 10 Uhr mit den Bürgermeistern der Rhönallianz, die auch Fragen zur Ausbildung beantworten.