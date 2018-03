Unterwegs mit dem Wimpel

Bei der 141. Hauptversammlung des Rhönklubs in Oberelsbach bat Landrat Thomas Habermann den Verein um Offenheit für moderne Themen und durchaus auch Trendsportarten.

Der Kassenbericht und der Haushaltsplan für die Jahre 2017 und 2018 wurde vom Rhönklub-Präsidenten Jürgen Reinhardt in Vertretung für den Kassier Thomas Imhof vorgetragen. Durch die Erhöhung werde ab 2018 eine Steigerung der Mitgliedsbeiträge von 195 000 Euro auf 250 000 Euro erwartet. Damit könne das derzeitige Minus aufgefangen werden.

Einen Einblick gab der Präsident in die Arbeit der Fachwarte. Der Kulturwart zeichne für die Hauptkulturtagung und die Ausrichtung der Heidelsteinfeier verantwortlich. Der Rhönklub sei über seine Landesverbände ein anerkannter Naturschutzverein, das heiße die Naturschutzarbeit habe den gleichen Rang wie Wandern, Wegemarkierung und ähnliche Aufgaben.



55 000 Kilometer erwandert

3609 Wanderungen wurden im vergangenen Jahr durchgeführt und dabei fast 55 000 Wanderkilometer zurückgelegt. Die Zahl der Teilnehmer betrug fast 62 000 Personen. Die Wegearbeit gehöre mit zu den vorrangigsten Tätigkeiten eines Wandervereins. Wanderwege müssen von Zeit zu Zeit neu markiert werden, Wanderwege werden umgelegt oder neu angelegt und allgemein in einem ordentlichen Zustand erhalten.

Die Deutsche Wanderjugend im Rhönklub ist ein sehr aktiver Vereinszweig mit 2993 Mitgliedern. Insgesamt wurden 32 334 Euro für die Jugendarbeit aufgewendet. Zahlreiche Rhönklubjugendmitglieder engagieren sich zusätzlich noch in den einzelnen Landesverbänden. Das vorhandene Spielmobil sei im Berichtszeitraum stark beansprucht und bei vielen Zweigvereinsfesten eingesetzt worden.

Auch die Familienarbeit werde im Rhönklub großgeschrieben. Insgesamt seien in den Zweigvereinen 53 Familienwarte tätig. An 86 Familienwanderungen nahmen immerhin 2403 Teilnehmer teil. Bei regelmäßigen Treffen auf Zweigvereinsbasis waren fast 800 Personen anwesend. Insgesamt nahmen im Berichtszeitraum 5700 Personen an den angebotenen Veranstaltungen teil.



Übergabe an Oberelsbach

Auftakt war schon zuvor die Wanderung des Rhönklub-Zweigvereins Gersfeld, wo im vorigen Jahr die 140. Hauptversammlung stattfand, in den diesjährigen Austragungsort. Gersfelds Zweigvereinsvorsitzende Margit Trittin und weitere Mitwanderer haben sich mit dem Wimpel von Gersfeld zu Fuß auf den Weg nach Oberelsbach gemacht.

Am Gänsbrunnen wurden sie von einer Delegation Oberelsbacher Rhönklubler in Empfang genommen. Die offizielle Wimpelübergabe fand am späten Nachmittag vor der Umweltbildungsstätte statt, wo die Wanderer vom dritten Bürgermeister Dietmar Hesselbach empfangen wurden. Wie es die Tradition verlangt, übergab Trittin den Wimpel an Rhönklub-Präsident Jürgen Reinhardt, der ihn an Peter Kubacky, den Vorsitzenden des Rhönklub Zweigvereins Oberelsbach weiterreichte.

"Wir hatten eine sehr schöne Wanderung und haben erlebt, was den Rhönklub ausmacht: die Natur, unsere Berge und die

Gastfreundschaft", sagte Trittin.

Der dritte Bürgermeister des Marktes Oberelsbach, Dietmar Hesselbach dankte dem Rhönklub insgesamt, der sich um den Erhalt und die Beschilderung von Wanderwegen bemühe. "Die Mitglieder und die gesamte Bevölkerung kann diese Wege nutzen, wandern, die Seele baumeln lassen, die Rhön erleben und erkunden."